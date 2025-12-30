La Laguna da luz verde a las cuentas municipales para 2026: alcanzan los 218 millones de euros

El Pleno de La Laguna aprobó ayer, de manera inicial, el presupuesto municipal para el próximo 2026, con los votos a favor del grupo de gobierno (PSOE y CC), la abstención de Unidas se puede y el rechazo de Drago Verdes Canarias, PP y Vox.
Esta sesión extraordinaria y urgente del pleno comenzó con la toma de posesión de Saúl Alberola como nuevo concejal del grupo Unidas se puede, en sustitución de Rubens Ascanio.
Las cuentas del Ayuntamiento para 2026 alcanzan los 218 millones, lo que supone un aumento del 4%; mientras que el presupuesto consolidado, que engloba el del propio ayuntamiento, los organismos autónomos de Deportes y Actividades Musicales, la Gerencia de Urbanismo y Muvisa, crece hasta los 230 millones.
Los presupuestos entrarán en vigor tras su publicación en el BOP, siempre y cuando no se registren alegaciones durante el periodo de exposición pública. Mientras tanto, el Pleno también tomó ayer conocimiento del decreto relativo a la aprobación de la prórroga del presupuesto de 2025 para que rija en tanto no entre en vigor el de 2026.
El debate comenzó con un resumen de las cuentas del próximo ejercicio por parte de la concejala de Hacienda, Paqui Rivero, quien valoró que tienen “un marcado carácter continuista, profundizando en el mantenimiento de las políticas sociales, así como de los servicios municipales y su modernización. La cultura, la seguridad, la movilidad y obras se configuran también como áreas estratégicas para el crecimiento económico y social del municipio”.
También destacó que “están libres de cualquier endeudamiento con entidades bancarias y que se ajusta a todas las normativas legales”. La concejala recordó algunas de sus principales cifras, como los más de 26 millones de euros para el área de Bienestar Social, lo que supone un 12% del presupuesto; los 38,9 millones para Servicios Municipales, que crece un 8%; los 22,7 millones para Obras e Infraestructuras, aumentando un 18,54%; o los 5,4 millones para Vivienda, que se suman a los 11,5 millones de euros de Muvisa para este ámbito.
Oposición
Desde la oposición, una critica generalizada fue el gasto en “publicidad y propaganda”, así como que aún no se haya modificado el reglamento orgánico para regular mejor el asunto de la presentación de enmiendas.
El portavoz del PP, Juan Antonio Molina, criticó que el presupuesto de 2026 es “un copia y pega del de 2025, con un par de modificaciones para ir preparando la campaña electoral”. “Nos plantean las mismas intervenciones de los últimos años que no son capaces de sacar adelante”, enfatizó. Por todo ello, indicó que “el PP no le va a dar ni agua a este Gobierno” y decidieron no presentar enmiendas, argumentó, cuando además “no hay voluntad de diálogo”.
Asimismo, el portavoz de Vox, Manuel Alejandro Rodríguez Pardo, denunció que el presupuesto es “un galimatías programado para que no se puedan identificar los chiringuitos”, así como que “propone cosas que ya sabemos que no se van a cumplir” y, a este respecto, apuntó a las “setenta modificaciones que hemos tenido este año”.Mientras, Drago Verdes Canarias presentó un total de 17 enmiendas parciales “que reflejan nuestro modelo de municipio y, sobre todo, con la intención utópica de que se cumplan las mociones que se aprueban en el pleno y que quedan en el tintero”, detrayendo cuantías de turismo, fiestas y publicidad, indicó el portavoz del grupo, Alberto Rodríguez.
Entre estas enmiendas se encuentran las relacionadas con la protección del patrimonio guanche, partidas vinculadas a la salud mental juvenil, una oficina municipal de mediación para el alquiler asequible o la implementación de la línea 610 para la movilidad de la comunidad universitaria, entre otras.
Asimismo, desde Unidas se puede también presentaron 17 enmiendas parciales y una a la totalidad. “Este presupuesto tiene mucho margen de mejora”, afirmó la coportavoz de la confluencia, Idaira Afonso, quien añadió que “en vivienda no hay una apuesta ni firme ni decidida” y echó en falta “medidas más valientes”. Por su parte, Saúl Alberola añadió que las cuentas de 2026 no recogen “grandes reformas” y solo consolidan “las inercias en las que está metido este grupo de Gobierno”, al que criticó el “coste político” .
Desde el Gobierno local, el portavoz de CC, Fran Hernández, puso en valor “el rigor, la seriedad y transparencia” de los próximos presupuestos, así como que “vamos a ser uno de los pocos municipios de Canarias que va a construir vivienda en 2026”. “Es un presupuesto para gobernar y avanzar, no para hacer ruido”, destacó.
Por su parte, el portavoz del PSOE, Badel Albelo, defendió que son unos presupuestos “realistas” que, en el actual contexto nacional e internacional, apuestan por “la prudencia, responsabilidad y el compromiso por el interés general”. Y quiso distinguir “entre quienes hacen oposición con trabajo y quienes hacen oposición para hacer ruido”.
Mientras, la concejala de Hacienda criticó a Vox su idea de un “presupuesto conspiranoico” y al portavoz del PP por no presentar “ni una sola enmienda”.
Enmiendas
En cuanto a las enmiendas que sí presentaron Drago y Unidas, Paqui Rivero agradeció el trabajo realizado pero explicó que no se podían aceptar las de Drago porque “muchas ya están incluidas en el presupuesto” y otras por sus cuantías y de donde se proponía detraerlas.
En cuanto a las de Unidas, indicó que el Gobierno local estaba en disposición de aceptar ocho, que salieron aprobadas y englobaron temas como un estudio sobre la situación migratoria en el municipio, instalaciones de calistenia y biosaludables al aire libre, el estudio del proyecto del Centro de Mayores de Valle de Guerra o el estudio de un plan de recuperación de edificios y vivienda privada para alquiler asequible y de ayudas directas para el alquiler privado, entre otras.
Desde Unidas se puede se dio “un voto de confianza” al Gobierno local y solicitó el compromiso de encuentros periódicos de seguimiento de las medidas, que el Gobierno aceptó, por lo que el partido decidió retirar su enmienda a la totalidad.