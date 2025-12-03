La Laguna luce su Punto Cero, donde nacen las rutas históricas de Tenerife

La Laguna inauguró ayer la placa de su Punto Cero, que vino acompañada de la presentación del vídeo que resume en imágenes esta novedosa iniciativa, con la que se revela la rosa de los vientos que inspiró el trazado fundacional de la ciudad histórica. Un diseño renacentista que se conserva prácticamente intacto hasta la actualidad y que constituye la base de su valor universal excepcional.
Con este doble gesto, englobado en los actos centrales del 25 aniversario de su declaración como Ciudad Patrimonio Mundial, el municipio refuerza su identidad como origen de los caminos históricos de Tenerife y como modelo urbano exportado a Iberoamérica, proyectando su legado cultural más allá de sus fronteras y reafirmando su vocación universal.
El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, destacó que “este Punto Cero no es solo una placa de bronce, es un símbolo que nos recuerda que La Laguna fue el origen de los caminos de la Isla y que su trazado urbano, sin murallas y adelantado a su tiempo, se convirtió en modelo para ciudades de América. Reafirmamos que nuestra ciudad nació con vocación universal y que sigue proyectando su identidad más allá de Canarias”.
Por su parte, el concejal de Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés, subrayó que “queremos que cada lagunero y cada visitante pueda reconocer físicamente el corazón geométrico de la ciudad y comprender por qué La Laguna es Patrimonio Mundial. Es un gesto sencillo, pero cargado de significado, que conecta la teoría académica con la experiencia cotidiana”.
Mientras, el director general de Innovación Cultural del Gobierno de Canarias, Cristóbal de la Rosa, declaró que “la cultura y la identidad nacen de hechos que se transforman en símbolos, y La Laguna, especialmente en los últimos 25 años, se ha consolidado como el único símbolo referente para toda Canarias. Su apertura, heredada del espíritu renacentista y de una ciudad sin murallas, la convierte en emblema de convivencia y acogida”.
Asimismo, la directora insular de Patrimonio Histórico del Cabildo, Isabel de Esteban, señaló que “desde la Corporación insular hemos destinado una inversión de medio millón de euros para apoyar y hacer posibles los actos del 25 aniversario de La Laguna como Ciudad Patrimonio de la Humanidad”.
La placa del Punto Cero, de medio metro de diámetro y realizada en bronce por Fundiciones Bronzo, materializa la rosa de los vientos que inspiró el trazado fundacional de la ciudad a finales del siglo XV. Su instalación convierte el concepto en un hito tangible y accesible, que permitirá a residentes y visitantes posar sus pies sobre el corazón geométrico lagunero, al estilo del Kilómetro Cero de Madrid. Este recurso, sencillo y fotogénico, está llamado a convertirse en un icono urbano y patrimonial.
Tras el descubrimiento de la placa, ubicada en la calle San Agustín con Núñez de la Peña, se proyectó en el anuncio que refuerza este concepto. Realizado por Adrián González y con el apoyo del estudio creativo internacional Lowked Studio, especializado en animación, postproducción y experiencias digitales de alto impacto, el vídeo corto traduce en imágenes la teoría de la rosa de los vientos y la centralidad histórica de la ciudad.
La narrativa audiovisual muestra el encuentro entre dos generaciones que descubren, de manera súbita, la historia oculta bajo sus pies. La rosa de los vientos emerge del subsuelo, se eleva hacia el cielo y proyecta haces de luz que conectan continentes, simbolizando el papel de La Laguna como nexo atlántico entre Europa e Iberoamérica.
La vinculación entre la placa y el vídeo es directa. Ambas piezas funcionan como dispositivos emocionales, que visibilizan el concepto para desencadenar una búsqueda individual más completa sobre el Valor Universal Excepcional de la ciudad. La placa fija en el espacio público el centro geométrico de La Laguna, mientras que el spot lo expande hacia el imaginario colectivo, multiplicando su alcance a través de la emoción y la estética. Doble acción que refuerza la narrativa patrimonial.