El Gran Canaria se lleva la victoria en el derbi ante La Laguna Tenerife (70-71)

El Dreamland Gran Canaria se llevó el derbi ante La Laguna Tenerife (70-71) en un partido marcado por los errores de ambos equipos, el poco acierto local en el triple y la tensión. Pese a las ventajas visitantes en la última manga, los locales, en una remontada final a la heroica, estuvieron a punto de igualar el marcador.
Primer cuarto
Buen arranque de La Laguna Tenerife gracias a una buena racha de Doornekamp (7-2). Pese a los pobres porcentajes en el tiro exterior, los locales lograron mantener diferencias a favor (10-4) en un cuarto con muchos errores en los que se evidenciaba la tensión de un derbi.
Con todo, La Laguna Tenerife cerró la primera manga por delante en el marcador (13-9).
Segundo cuarto
Gran Canaria igualó las cosas en los primeros minutos del segundo cuarto (18-17) ante un La Laguna Tenerife al que le costaba mucho anotar.
El escaso acierto anotador local (1 de 12 en triples) dio al Granca la primera oportunidad de ponerse por delante en el marcador (24-27) con Pierre Pelos como jugador más destacado.
Con 29-30 se llegó al descanso.
Tercer cuarto
La Laguna Tenerife comenzó mejor tras el paso por los vestuarios (39-35). Shermadini empezó a funcionar y la defensa del Granca no encontraba recursos para frenar al georgiano (41-40).
En el lado grancanario, Bryan Angola era una pesadilla. El colombiano se fue hasta los 11 tantos en solo 25 minutos jugados y logró que los suyos volvieran a sacar la cabeza (41-44).
Los locales solo sumaban de la mano de Gio, algo que los grancanarios aprovecharon para cerrar el cuarto con 48-56.
Último cuarto
Las 13 pedidas y el 2 de 19 en triples pasaban factura a La Laguna Tenerife (48-62).
El Granca, además, conseguía mantener con facilidad rentas de 10 tantos (56-66) ante un oponente que seguía fallando mucho (solo un 26% de acierto en el triple con solo cinco minutos por jugarse).
Como La Laguna Tenerife nunca se rinde, los de Vidorreta se pusieron a tres (65-68), cuando quedaban menos de tres minutos para el final. El miedo cambiaba de equipo cuando La Laguna Tenerife se puso a solo un punto (67-68).
Gio y Tobey pusieron el 69-71, pero un error en el tiro libre de Fitipaldo dejó el
marcador final en 70-71.