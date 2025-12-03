Así será La Recovita de Navidad de La Laguna: moda, repostería, 3D y decoración

La plaza Hermano Ramón acogerá, del 5 al 9 de diciembre, una nueva edición de La Recovita de Navidad, una feria que vuelve al calendario lagunero con una selección de productos navideños y creaciones artesanales. El evento, ya consolidado en el municipio, se integra en la oferta comercial y festiva del centro histórico durante estas fechas.
La Laguna amplía así su programación navideña con la VIII edición de esta muestra, que transformará la plaza en un espacio dedicado por completo al producto local. La feria forma parte de las actividades que cada año atraen a residentes y visitantes al casco lagunero.
Promovida por el Área de Comercio del Ayuntamiento de La Laguna, La Recovita de Navidad mantiene su enfoque en el producto artesanal y en la creación de un entorno cercano que complementa la actividad comercial durante una de las campañas más relevantes del año.
La concejal de Comercio, Estefanía Díaz, destaca que la feria supone un apoyo al tejido artesanal y a la producción local. “La Recovita de Navidad se ha consolidado como un espacio con identidad propia que pone en valor el trabajo artesano y la producción local, al tiempo que complementa la amplia oferta comercial, cultural y festiva de La Laguna. Su ambiente acogedor y su ubicación en pleno centro histórico la convierten en una parada imprescindible para quienes visitan la ciudad durante estas fechas”.
La Recovita es una de las pocas ferias navideñas de Canarias que ofrece un 100% de producto elaborado por los propios participantes, con artículos hechos a mano que incluyen decoración, repostería artesanal, cerería, belenismo, diseño textil, artesanía en telas, impresión 3D, macramé y otras propuestas locales.
Su ubicación en la plaza Hermano Ramón refuerza el atractivo de la zona en una época marcada por el crecimiento del turismo navideño, situando a La Laguna como un referente en Canarias para este tipo de visitantes, cuyo principal reclamo es el alumbrado navideño.
La concejal recuerda que se trata de “un evento que suma y que atrae público al centro, reforzando al comercio local sin competir con él”. Según señala, La Recovita aporta una experiencia complementaria vinculada a las tradiciones propias de estas fechas y contribuye a dinamizar la actividad durante una campaña comercial de especial importancia.
Desde su creación en 2018, La Recovita de Navidad ha potenciado el recorrido navideño del municipio, ofreciendo un espacio cuidado, con propuestas artesanales y un ritmo que invita a recorrer las calles iluminadas y los belenes tradicionales del casco histórico.