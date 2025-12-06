La V Muestra de Cine Español rinde homenaje a Mercedes Sampietro

La V Muestra de Cine Español de Tenerife, que se celebra del 11 al 14 de diciembre, recibirá a Mercedes Sampietro como invitada de honor, además de contar con la presencia de Fernando Colomo, Carlos Iglesias y Eloísa Vargas. La iniciativa, organizada por la Asociación Cultural Charlas de Cine, junto a la Universidad de La Laguna (ULL) y Alda Producciones, reúne películas recientes, títulos esenciales del cine español y coloquios con sus protagonistas.
La muestra cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de La Laguna, a través de su Concejalía de Cultura, y el Gobierno regional, mediante el Instituto Canario de Desarrollo Cultural y Canary Islands Film. Con acceso gratuito a todas las actividades, que se desarrollan en Multicines Tenerife (Centro Comercial Alcampo, La Laguna), hasta completar el aforo, esta edición se enmarca, a su vez, en el programa Por la Libertad, España después de 1975, de la ULL.
‘LA BALA’
Carlos Iglesias, actor y realizador, participa con una doble presencia en pantalla. El jueves 11 (19.00 horas) abre la programación Un franco, 14 pesetas (2017), su debut como director, considerada una de las películas más representativas sobre la emigración española de los años 60. El cineasta presenta el viernes 12 (19.00) La bala (2025), un thriller emocional que aborda la memoria histórica. Iglesias compartirá tras las proyecciones su visión sobre la necesidad de transmitir nuestra historia a las nuevas generaciones.
A su lado estará Eloísa Vargas, actriz coprotagonista de La bala. La intérprete aportará su experiencia en la creación de personajes en narrativas históricas y su visión sobre el proceso artístico que ha compartido en este último proyecto.
Fernando Colomo, referente de la comedia y la modernización del cine español desde finales de los años 70, llega a Tenerife en un momento particularmente relevante de su carrera. El sábado 13 se proyectarán Los años bárbaros (1998), a las 12.30 horas, y su trabajo más reciente, Las delicias del jardín (2025), desde las 19.00, ambas seguidas de charlas con Colomo, quien compartirá su mirada sobre la creación cinematográfica y la evolución del cine español.
La presencia de Mercedes Sampietro marca el eje central de esta edición. Ganadora del Goya por Lugares comunes (2002) y reconocida en festivales como San Sebastián, Moscú o Sitges, Sampietro se ha consolidado como una de las grandes voces interpretativas del cine español contemporáneo. Su trayectoria, que abarca teatro, cine y doblaje, será revisitada en un coloquio tras la proyección de Lugares comunes la tarde del domingo 14, en una jornada que comienza a las 19.00 horas.
Además, el programa contempla la proyección de dos cortometrajes con sello canario: La paciente desconocida de Freud (2025), protagonizado, dirigido y coescrito junto a Enrique Gallego por Antonia San Juan, y Las cosas queridas (2022), de Pablo Vilas, con Mingo Ruano y Aranza Coello.