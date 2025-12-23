Lotería de Navidad 2025: El Bohío, otra gasolinera que reparte felicidad en Tenerife entre sus clientes

Pasadas las 11.35 horas los niños de San Ildefonso cantaban el número agraciado con el segundo cuarto premio de la Lotería de Navidad 2025. Correspondía al número 25508, que ha dejado 200.000 euros en la Administración de Lotería nº2 de La Matanza de Acentejo.
Desde que recibieron la llamada de los medios de comunicación, tanto su responsable, Daniel Rodríguez, como su socia, Alexandra López, y los empleados de la Estación de Servicio El Bohío celebraron la buena noticia junto a sus clientes.
La Administración de Lotería lleva abierta al público desde desde 2006, y tras varios años repartiendo miles de euros en los Sorteos Extraordinarios de Navidad y El Niño, “cada vez estamos más cerca de dar el gordo”, destacó emocionada Alexandra López que, pese haber entregado premios económicos más importantes como un Euromillón o varias Primitivas “dar uno de los premios más importantes en el Sorteo de Navidad siempre es especial” y supone una gran felicidad.
Desde agosto
En la Estación de Servicio El Bohío, el tirón del Sorteo de Navidad comienza desde agosto, “sobre todo entre muchos turistas y otros clientes que estando de vacaciones en la Isla nos demandan números de Lotería”, mientras que los tinerfeños y clientes habituales es a partir de noviembre cuando comienzan a reclamar sus décimos aprovechando una parada mientras circulan por la Autopista del Norte.
Por su parte, Daniel Rodríguez reconoció que entre los números propios abonados y los que venden por el terminal “la Administración tiene un buen volumen de ventas”. Señala que “cada vez estamos repartiendo más números premiados en diferentes sorteos, entre ellos un premio del Euromillón, que sí ha sido fuerte”. Y en relación al Sorteo de Navidad o el Niño, reiteró que “cada vez estamos más cerca” de entregar un premio importante. “Vamos bajando, casi todos los años damos algún premio: quintos, cuartos, algunos premios en El Niño…”, “espero que pronto nos toque”.
Premiados
Rodríguez y López desconocían quienes podrían ser algunos de los afortunados. “No es un número abonado, fue pedido a la máquina”, y creen que pudo ser comprado por algún particular para repartir entre familiares o amigos. “Será muy difícil conocer a alguno de los ganadores, si ellos mismos no se identifican y nos comunican que han sido ellos cuando acudan en otra visita a la gasolinera”. Sin embargo, se mostraron satisfechos por repartir los 20.000 euros por décimo a esos afortunados clientes “para afrontar estas fiestas con mayor ilusión y alegría”.
Ante el revuelo de los medios de comunicación, muchos clientes y curiosos preguntaban el motivo del festejo. Fue tras la llegada del esperado cartel con el número que confirmaba el premio repartido, cuando se descorchó el cava que regó de alegría y cánticos una Administración que sueña con repartir entre sus clientes más premios en próximos sorteos.