Los números y lugares de toda España con más suerte en la Lotería de Navidad

Este lunes 22 de diciembre de 2025 tendrá lugar el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Este año, el sorteo repartirá un total de 2.772 millones de euros en premios, lo que representa 70 millones más que en el 2024, cuando se distribuyeron 2.702 millones.
Como es tradición, el evento se celebrará en el emblemático Teatro Real de Madrid, que acoge uno de los sorteos más esperados del año.
El número más afortunado: el 5, el reintegro de ‘El Gordo’ más repetido
Uno de los detalles más curiosos del Sorteo de Navidad es la frecuencia con la que ciertos números resultan agraciados.
El número 5 se ha convertido en el reintegro más repetido en la historia de ‘El Gordo’, al haber salido agraciado en 32 ocasiones. Le siguen los números 4 y 6, con 27 apariciones cada uno. En cuanto a la terminación menos afortunada, destaca el número 1, que solo ha sido premiado en ocho ocasiones. Le siguen el 2 (trece veces) y el 9 (dieciséis veces), según los datos facilitados por Loterías y Apuestas del Estado.
Por otro lado, los números 8, 0 y 7 también han sido frecuentes como reintegro del primer premio, apareciendo en 25, 24 y 22 ocasiones, respectivamente.
El 3, que ha sido la última cifra del ‘Gordo’ en 21 ocasiones, también mantiene una relevancia destacada en este tradicional sorteo navideño.
Las ciudades más afortunadas en la historia de la Lotería de Navidad
Si hablamos de los lugares más afortunados en la historia de la Lotería de Navidad, Madrid lidera el ranking, con el ‘Gordo’ premiando a la capital española en un total de 84 ocasiones desde el inicio del sorteo en 1812. El primer premio ha ido a parar a Madrid durante ocho años consecutivos (2016-2023), lo que resalta la suerte que sigue sonriendo a la ciudad. La primera vez que Madrid recibió ‘El Gordo’ fue en el año 1816.
La segunda ciudad más afortunada es Barcelona, con 44 premios del ‘Gordo’ desde 1817. En los últimos años, también ha visto caer el premio en 2022 y 2023, consolidándose como una de las ciudades más premiadas.
Por su parte, San Sebastián y Gijón han sido premiadas en ocho ocasiones; Palma y Manises (Valencia), en siete; Lugo, Murcia, Pamplona y Valladolid, en seis; Albacete, Badajoz, Oviedo, Las Palmas de Gran Canaria, San Pedro del Pinatar (Murcia), Vigo, Salamanca, Granadilla de Abona (Tenerife), en cinco; Benidorm (Alicante), Almería, Castellón de la Plana (Castellón), O Porriño (Pontevedra), Teruel, Córdoba, Sort (Lérida), Vic (Barcelona), Torrejón de Ardoz (Madrid), Burgos, Logroño y Telde (Las Palmas), en cuatro.
A las ciudades capitalinas de Ávila y Tarragona nunca ha llegado el primer premio, aunque sí a localidades de menor tamaño de sus provincias, como Altafulla, Reus o Tortosa, en la catalana; y El Barraco o Poyales del Hoyo en la abulense. La ciudad autónoma de Melilla sigue siendo la única región española donde nunca ha caído este deseado primer premio, dotado con 400.000 euros al décimo.
El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad no es solo un evento de premios millonarios, sino también un símbolo de la ilusión y esperanza para millones de españoles. Cada año, Loterías y Apuestas del Estado distribuye una parte significativa de los premios en toda la geografía española, haciendo que la suerte llegue a muchos rincones de nuestro país.
Con la distribución de 2.772 millones de euros en premios, el sorteo de este año 2025 será, sin duda, un evento muy esperado. La ilusión y las expectativas están altas, y todos esperan que la suerte se reparta de manera justa, tocando las puertas de las ciudades y pueblos más diversos de España.