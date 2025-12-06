La Lotería Nacional deja tres premios en Canarias

El Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional celebrado este sábado, 6 de diciembre, con motivo del Día de la Constitución, ha repartido 285.000 euros en varios puntos de Canarias.
De acuerdo con los datos facilitados por Loterías y Apuestas del Estado (LAE), el primer premio correspondió al número 94.703, mientras que el segundo recayó en el 67.906.
El primer premio ha dejado dos boletos ganadores en el Archipiélago, cada uno dotado con 130.000 euros. Ambos décimos fueron validados en El Médano, en Tenerife, y en Las Palmas de Gran Canaria.
En cuanto al segundo premio, cifrado en 25.000 euros, también llegó a las Islas. En esta ocasión, el premio viajó hasta Fuerteventura.