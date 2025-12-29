Lucho RK y La Pantera anuncian dos conciertos en Canarias

Santa Cruz de Tenerife acogerá el 13 de marzo el concierto de Lucho RK y La Pantera, en el parking del Palmetum situado en la capital. Mientras en el Anexo del Estadio de Gran Canaria será el próximo 14 de marzo, con un el regreso a casa de los artistas canarios, uno de los proyectos más sólidos y consolidados de la escena urbana nacional.
Las entradas salen a la venta el martes 30 de diciembre a las 14:00 h (hora canaria) a través de entradas.com:
https://www.entradas.com/event/lucho-rk-la-pantera-fasssilito-tour-anexo-estadio-de-gran-canaria-21147337/
El dúo canario atraviesa uno de los momentos más fuertes de su carrera tras el lanzamiento de su esperado EP “TA FACIL”, un trabajo que debutó íntegramente en el Top 50 España de Spotify la semana de su estreno y que los ha confirmado como referentes del reguetón nacional, reforzando además el peso de la escena canaria dentro del panorama estatal. El proyecto combina romance, orgullo y sensualidad con una propuesta sonora fresca y sólida, producida por nombres clave como Dímelo Milo, Prodbyjohan, Pana YMB, Bdp Music y Botlok, productor habitual de artistas como Bad Bunny, J Balvin o Jhay Cortez.
Tras el éxito del EP, Lucho RK y La Pantera llevaron su directo a los principales recintos del país con una respuesta abrumadora por parte del público. En solo una hora llegaron a vender 8.500 entradas, colgando el cartel de sold out en salas emblemáticas como Santana 27 (Bilbao), Pandora (Sevilla) y doble fecha en Razzmatazz (Barcelona), además de vender el 90% del Palacio Vistalegre de Madrid en menos de 24 horas, confirmando la enorme demanda de su directo.
El concierto del 14 de marzo en Gran Canaria supone un regreso a casa muy esperado, donde presentarán un show intenso y cuidado, trasladando al escenario la estética y el sonido que han definido esta etapa, junto a los temas que han marcado su crecimiento desde PINKY PROMISE 2 hasta el actual “TA FACIL”.
Este concierto es gracias a la colaboración de Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria – La Isla de Mi Vida, Fred. Olsen Express, Cajasiete, Archipiélago Renting, I Love, LCNDM, New Event y Taste The Floor.