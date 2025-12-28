Denuncian el mal estado de un refugio de animales en Tenerife: “Se pasan las 24 horas metidos en transportines”

Exvoluntarios de una protectora en Arico han difundido vídeos grabados en el interior del refugio para denunciar el estado en el que, aseguran, se encuentran algunos animales. Las imágenes muestran perros alojados en transportines de pequeño tamaño, una situación que, según relatan, se prolonga durante todo el día por la falta de jaulas disponibles.
“Como no hay suficientes jaulas, empiezas a ponerlos en transportines. Se pasan el día, las 24 horas, metidos en transportines pequeños”, explican en declaraciones a la Televisión Canaria. Añaden además que los animales “pasan mucho frío, se mojan mucho” y que han observado comederos sin limpiar, comida mezclada con piedras y cubos de agua en mal estado.
Aseguran que los hechos ya han sido puestos en conocimiento del SEPRONA.
Por su parte, la responsable del refugio defiende que se trata de una situación puntual provocada por las últimas borrascas y sostiene que el centro actúa con los medios disponibles.
“Hacemos lo que podemos con lo que tenemos”, afirma, antes de añadir que existe un conflicto personal con una de las personas que difundieron las imágenes. También asegura que los vídeos estaban planificados y que los cubos de agua se cambian a diario.
El caso ha generado reacciones en redes sociales y queda ahora a la espera de las actuaciones que puedan derivarse de la denuncia presentada.