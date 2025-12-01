Siguen buscando a Manuel, desaparecido en Canarias: su caso es urgente

SOS Desaparecidos activó el pasado miércoles una alerta para localizar a Manuel S. M., que se encuentra desaparecido en Gran Canaria desde el 25 de noviembre de 2025.
Manuel tiene 86 años y fue visto por última vez en Telde. Su caso es de urgencia, ya que se trata de una persona vulnerable.
Según se detalla en el cartel que ha difundido la asociación, el hombre mide 1,60-1,65 metros, es de complexión delgada, y tiene el pelo canoso y los ojos castaños.
Además, se conoce que en el momento de la desaparición vestía pantalón de deporte gris, sudadera negra y chanclas.
Desde SOS Desaparecidos instan a aquellas personas que dispongan de información que facilite la ubicación del desaparecido a que se pongan en contacto con el teléfono 868 286 726.
