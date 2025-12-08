Manuel Maynar: “Los guanches sufrían artrosis desde los 25 años”

Durante los años 2019 a 2024 se realizó un estudio de imagen médica a una selección de cráneos momificados y de momias de origen guanche, expuestos en el Museo de Naturaleza y Arqueología de Tenerife (MUNA), cuyo responsable es Conrado Rodríguez-Maffiotte. Mi entrevistado, el profesor Manuel Maynar Moliner (Zaragoza, 1948), un médico y científico reconocido mundialmente, es co-autor del libro, de reciente aparición, “Paleoimagen: estudio de momias guanches mediante imagen médica”, ya a la venta. La idea de la publicación de este volumen partió del especialista en informática Yeray Cabrera, que trabaja estrechamente ligado al instituto que preside el doctor Maynar, Éndolum, ligado a la Universidad de Las Palmas (ULPGC) y a la red hospitalaria universitaria Hospiten. Gracias a estas y a otras colaboraciones se han podido sacar una serie de conclusiones, a través de TAC y de resonancia magnética, sobre técnicas de momificación de los guanches, lesiones halladas en las momias y otros aspectos, que ahora tendrán que completar los paleontólogos actuantes, a las órdenes del citado experto, Conrado Rodríguez-Maffiotte.
El profesor Maynar, que hoy responde a las preguntas profanas de un curioso de esta investigación, fue el primer médico que realizó una angioplastia periférica en nuestro país, en 1980. Es catedrático emérito de la ULPGC, cuya cátedra de Tecnologías Médicas también participó en la investigación sobre las momias. Manuel Maynar fue pionero en la cirugía endovascular española. Su currículo impresiona. Supo, además, convencer a Hospitén para que los estudios de TAC y resonancia magnética (éstos últimos limitados y complicados, merced a la ausencia de humedad en los restos) se pudieran realizar en las modernas instalaciones de esta red hospitalaria, contribuyendo así a la obtención de valiosos resultados médicos y paleontológicos. El profesor Maynar es un viejo amigo, no un amigo viejo. Excelente conversador, tiene tanto en su trayectoria personal que apabulla.
-¿Cuáles son las conclusiones médicas obtenidas en la investigación?
“Realmente, el objetivo era descubrir si las momias habían sido manipuladas. Y en segundo lugar, realizar estudios de biopsia a través de orificios naturales para obtener más información”.
-¿Y cuáles han sido los resultados?
“El libro recientemente presentado recoge la confirmación del método de momificación por la presencia de las envolturas de las pieles de animales (cabras, fundamentalmente) y la existencia de sustancias conservantes en el interior y alrededor de los cuerpos. No se detectaron casos de extracción de vísceras”.
-¿Y desde el punto de vista médico?
“Las conclusiones del trabajo recogen una patología frecuente de enfermedad articular degenerativa (artrosis) a diferentes niveles y desde edades tempranas, alrededor de los 25 años. Han sido detectados casos de fracturas post craneales, de posibles tumores y de prácticas cefálicas como la trepanación”.
-¿Cuál ha sido el papel de tu equipo en la investigación?
“Como mi equipo es especialista en imágenes diagnósticas, para ello han utilizado técnicas mínimamente invasivas y así no dañar las piezas. Yo creo que ellos, los miembros de este equipo, han sido los principales creadores del estudio. Ahora nos hace falta profundizar en lo que hemos visto e insistir en lo que nos falta por analizar”.
(Se han utilizado en la investigación los métodos TAC (Tomografía Axial Computarizada), biopsias (estudios histológicos) y resonancia magnética (esta última, como hemos dicho, menos eficaz ya que no tiene una funcionalidad en términos de análisis médico forense al carecer las momias de agua), pero sí ha permitido obtener imágenes de gran valor científico, logrando captar una de las pocas imágenes disponibles en el mundo mediante esta técnica y abriendo nuevas posibilidades de futuro para insistir en estos métodos destinados a averiguar nuestro pasado).
-¿Es la primera vez que se investigan los ancentros canarios mediante TAC?
“Según nos ha comunicado el MUNA, parece que se habían realizado alguna vez intentos aislados, pero nunca algo tan multinumérico como en la presente ocasión. Desde el punto de vista médico, las investigaciones han sido dirigidas por el doctor Tobías Zender y yo espero que podamos establecer en el futuro resultados muy interesantes, amén de los que hemos constatado ahora”.
(El MUNA aglutina –informa el libro citado—tres instituciones científicas de gran trayectoria en la investigación de la historia natural, la bioantropología y la arqueología en Canarias: el Museo Arqueológico de Tenerife, el Museo de Ciencias Naturales y el Instituto Canario de Bioantropología, todos ellos adscritos al Organismo Autónomo de Museos y Centros del Cabildo de Tenerife. Posee la mayor colección existente en el mundo sobre la cultura guanche y cuenta con uno de los sistemas de conservación y exhibición de restos humanos momificados más exigentes del planeta. Sigo con mi charla con el profesor Maynar).
-¿Estamos ante uno de los mayores estudios de paleoimagen realizados en el mundo?
“Sin duda. Y gracias a la colaboración del Grupo Hospiten y a la dedicación de los trabajadores y expertos relacionados con TAC/RM se han podido observar y grabar para la historia y la investigación posterior imágenes únicas”.
-Como médico, como investigador, ¿te sientes ilusionado en participar en un proyecto de esta envergadura, adelantándose a todo el mundo?
“Te diré que tener la oportunidad de participar en un estudio que puede calificarse de único, examinando estos restos de los aborígenes canarios, lo considero algo de gran valor en mi trayectoria profesional. Como médico y como científico. Era un proyecto que, entre todos, hemos convertido en realidad y que, efectivamente, quedará para la historia”.
-¿Valoras el papel del MUNA en lo conseguido?
“Ha tenido un papel fundamental. Las piezas están consideradas patrimonio de la humanidad y su traslado y manipulación hasta Hospiten, sin dañarlas lo más mínimo, ha sido una tarea ímproba. Sin los especialistas del MUNA nunca habríamos podido lograrlo, con especial mención a Conrado Rodríguez-Maffiotte”.
(Ya se sabía que los guanches practicaban la trepanación y en la muestra analizada se observan dos casos de barrenado, técnica quirúrgica que consiste en perforar el cráneo mediante movimientos circulares con un instrumento llamado barrena, para abrir un orificio en el hueso. Los dos casos estudiados parecen estar relacionados con una patología de sinusitis frontal. En uno de los casos, se muestran signos de recuperación de la intervención. El estudio es, sencillamente, apasionante).
-Profesor Maynar, el libro resulta una pasada, por la calidad de las imágenes expuestas, por la claridad de los resúmenes y conclusiones aportados y por lo novedoso de la investigación.
“Todo lo que dices es cierto. Ha sido una novedad, tanto por el número de piezas analizadas como, por ejemplo, por primera vez, obtener un perfil lateral de la cara de una momia, usando la resonancia magnética, cuando al ser un producto seco parecía imposible, excepto si se utiliza alguna tecnología punta, como pudimos practicarla nosotros”.
-¿A quién tenemos que atribuir la idea de este estudio?
“A Conrado Rodríguez-Maffiotte, un antropólogo de fama internacional y director del MUNA. Y la edición del libro posterior fue idea de Yeray Cabrera. Y sin la decidida y desinteresada colaboración del Grupo Hospiten hubiera sido imposible su final científico feliz”.
-Tú has sido protagonista de algunos hitos en la medicina. Pero van pasando los años. ¿Este será tu último gran proyecto?
“No, no sólo por el éxito del estudio de las momias, sino que en mi servicio el mejor proyecto siempre será el que está por llegar. Seguiremos trabajando, como seguirán los paleontólogos trabajando en las conclusiones de lo que hemos concluido. Y nosotros también continuaremos insistiendo, no sólo en este terreno sino en otros de la medicina y de la historia. La inquietud por la ciencia nos mueve y nos motiva y en mi caso más, que me he pasado más de media vida investigando”.
(Hay que decir que también se han detectado en el estudio (que puede obtenerse en momiasguanches.com) la presencia de infecciones, fracturas craneales, fracturas de vértebras dorsales, la existencia de tumores, aunque exclusivamente benignos, anomalías y malformaciones congénitas y la constancia de la trepanación, ya mencionada. Todos estos se muestran en la publicación como hallazgos relevantes, con la artrosis como la patología más frecuentemente diagnosticada en los guanches y a niveles muy tempranos de la vida del individuo, alrededor de 25 años).
-Un gran paso más para saber de la historia de nuestros antepasados.
“Indudablemente, así es, y estamos muy contentos de que así sea”.