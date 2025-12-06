Así es el Mayan Queen IV, el megayate de 175 millones con balcón secreto que causa sensación en Tenerife

El imponente megayate Mayan Queen IV, una embarcación de casi 100 metros de eslora considerada una de las más llamativas del mundo, se encuentra atracado desde esta semana en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, según datos registrados por el sistema AIS (Automatic Identification System), consultados a través de plataformas públicas de seguimiento marítimo como VesselFinder.
La presencia del buque no ha pasado desapercibida para vecinos y visitantes, que han fotografiado su espectacular silueta desde diversos puntos de la capital tinerfeña. Con sus líneas futuristas, su superestructura blanca y varios niveles de cubiertas, el Mayan Queen IV destaca incluso en un muelle habituado a recibir cruceros de gran tamaño.
Según los registros del Organismo Marítimo Internacional (IMO) y las bases de datos marítimas globales, el Mayan Queen IV cuenta con las siguientes características:
- Eslora: 97 metros
- Manga: 16 metros
- Calado actual: 4,3 metros
- GT: 3.897
- Año de construcción: 2008
- Bandera: Islas Caimán
Un visitante habitual de puertos internacionales
Aunque se trata de una embarcación privada cuya agenda no se hace pública, el Mayan Queen IV es conocido por realizar rutas por el Mediterráneo y el Atlántico, recalando con frecuencia en puertos de alto nivel de servicios náuticos.
Estas son algunas curiosidades del megayate descansa sobre aguas de la capital tinerfeña:
- Diseño de alto nivel — Su exterior fue diseñado por Tim Heywood Design Ltd., uno de los estudios más prestigiosos en diseño naval de lujo, mientras que los interiores fueron obra de Terence Disdale Design, famoso por sus yates para grandes multimillonarios.
- Balcón secreto de lujo — La suite VIP del yate incluye un balcón “invisible”, capaz de deslizarse desde la estructura del barco, algo poco común en megayates y pensado para preservar las líneas elegantes de la embarcación.
- Capacidad y alojamiento — Puede hospedar hasta 16 invitados repartidos en 8 suites de lujo, atendidos por una tripulación de 24 personas.
- Tecnología y confort — Está equipada con sistemas modernos: luces sumergidas, plataforma de baño, zonas de ocio al aire libre, y un sistema de estabilización para ofrecer confort incluso en mar picado.
- Gran potencia y autonomía — Propulsado por dos motores diésel de la marca MAN, alcanza una velocidad de crucero de 20 nudos y una máxima de 22 nudos — ideal para travesías largas. Tiene autonomía suficiente para rutas transoceánicas.
- Valor millonario — Se estima que su valor ronda los 175 millones de dólares, lo que lo coloca como uno de los megayates más caros y lujosos del mundo.
- Un nombre con historia — Este yate es el cuarto barco de la familia que lleva el nombre “Mayan Queen”: un guiño — según se dice — al legado y respeto hacia las antiguas civilizaciones mayas, algo simbólico en su denominación.
- Solidaridad inesperada — En junio de 2023, el Mayan Queen IV participó en una operación de rescate de migrantes en aguas griegas tras el naufragio de un pesquero. El superyate ayudó a trasladar a varias decenas de supervivientes hasta un puerto seguro, lo que dio la vuelta al mundo.