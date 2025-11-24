Los dos espectaculares superyates que acaparan todas las miradas en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife: de los más caros del mundo

El Puerto de Santa Cruz de Tenerife acoge estos días a dos de los superyates más curiosos, espectaculares y caros de todo el mundo.
La Perla Negra y el Defy se encuentran en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife acaparando todas las miradas de las personas que pasan por el entorno debido a sus llamativas siluetas.
Pero la historia que hay detrás de ambos barcos los hace aún más interesantes.
Defy
El Defy, uno de los superyates más llamativos construidos por el prestigioso astillero Feadship, se ha consolidado como una de las embarcaciones de lujo más espectaculares del mundo. Con 94 metros de eslora y un diseño exterior firmado por Azure Yacht Design, esta joya naval combina innovación, elegancia y tecnología de última generación. Su volumen bruto de 2.999 GT lo sitúa en la categoría de megayates de gran desplazamiento, un segmento reservado para proyectos de ingeniería excepcionales.
Pero si el exterior llama la atención en el Puerto de Santa Cruz, su interior es aín más increíble. El Defy ofrece una experiencia pensada para el máximo confort, con un diseño elaborado por el reconocido Peter Marino. La embarcación puede albergar hasta 16 huéspedes en ocho suites de alta gama, atendidos por una tripulación de 38 profesionales. Entre sus instalaciones destaca un completo club de playa, cine privado, gimnasio, salón de belleza y ascensor que conecta todas las cubiertas, elementos que refuerzan su posicionamiento como uno de los yates más exclusivos del mercado.
El Defy no solo destaca por su lujo, sino también por su rendimiento. Equipado con un casco de acero y superestructura de aluminio, alcanza velocidades que rondan los 20 nudos, manteniendo un consumo eficiente para una embarcación de sus dimensiones. Desde su entrega en 2021, ha sido reconocido internacionalmente, incluyendo el galardón al “Mejor Yate de Desplazamiento de más de 2.000 GT” en los World Superyacht Awards, un reconocimiento que avala su excelencia en diseño y construcción.
Aunque no está disponible para alquiler comercial, el superyate continúa generando interés en el sector náutico debido a su presencia en destinos exclusivos del Mediterráneo y el Atlántico. Su combinación de diseño vanguardista, equipamiento de primer nivel y navegación silenciosa refuerza la imagen del Defy como un referente absoluto en el mundo de los superyates de lujo. Sin duda, una embarcación que sigue marcando tendencia en la industria náutica internacional.
La Perla Negra, otra vez en el Puerto de Santa Cruz
La ‘Perla Negra’ (Black Pearl) que acaba de atracar en el puerto de Santa Cruz de Tenerife es uno de los veleros más espectaculares del mundo y no ha tardado en captar miles de miradas.
El yate ultramoderno es un símbolo de la fortuna y el lujo acumulado por el empresario ruso Oleg Burlakov. Lanzado en 2016, cuenta con 106,7 metros de eslora y fue diseñado para maximizar el uso de tecnologías sostenibles. Destaca por sus tres mástiles DynaRig, que despliegan una superficie de velas de 2.900 metros cuadrados.
El yate cuenta con capacidad para 12 invitados en diversas suites, incluyendo cabinas VIP y dobles, y está equipado con un jacuzzi en cubierta, cine convertible, club de playa y un garaje para embarcaciones auxiliares. Además, la embarcación puede alcanzar hasta 30 nudos en condiciones ideales y dispone de motores diésel que le permiten navegar a 17,5 nudos.
Con un casco de acero, superestructura de aluminio y mástiles de fibra de carbono, el yate fue ideado para cruzar el Atlántico con un mínimo consumo de combustible, empleando una hélice de paso variable que permite generar electricidad mientras navega a vela.
Inspirado en el diseño del ‘Maltese Falcon’, el proyecto del ‘Perla Negra’ comenzó en 2010 y se completó en 2018, tras un extenso proceso de desarrollo en los astilleros Oceanco. Desde entonces, el yate ha ganado premios, incluido el Superyate de Vela del Año en 2019, posicionándose como una obra maestra de la ingeniería náutica y un referente en sostenibilidad.
Como curiosidad, a bordo, en uno de sus lujosos salones, se encuentra un piano que perteneció a Napoleón Bonaparte.