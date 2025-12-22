Esta es la mejor smash burger de Tenerife: lleva polvo de diamante y oro rosa

Durante 11 días y más de 50.000 visitantes, Arona ha sido el escenario de una intensa competición, donde la “Diamante Azul”, del restaurante cordobés Nolito’s, se ha proclamado como la “Mejor smash burger de Tenerife”.
Esta sorprendente propuesta ha vuelto a conseguir ser la más votada del público, ya que se alzó recientemente con el título de “Mejor hamburguesa de Europa”, y también de España.
Una atrevida burger elaborada con pan brioche azul, polvo de diamante y oro rosa, fat smash madurado, costilla al estilo americano, mermelada de bacon, queso chédar, bacon crujiente, mayonesa ahumada y la salsa especial Emmy.
El segundo puesto ha sido para los madrileños Bandido’s Burger con su provocadora “Alcapone 2.0”, elaborada con pan brioche negro bañado en almíbar, smash de vaca rubia, chédar rojo, cebolla caramelizada y cebolla crujiente, bacon con bits, salsa Bandida, chili dulce y lluvia de queso italiano Grana Padano.
Y la tercera posición se la ha llevado la “Multiorgásmica”, del establecimiento alicantino The Vicbros Burger. Una receta compuesta por pan brioche, salsa especial Orgásmica, carne de vaca vieja madurada, chédar ahumado, cebolla caramelizada, mini torreznos, salsa Khalifa y una sugerente lluvia crujiente de bacon. Este restaurante también se subió al podio en la parada del festival en Tenerife Norte con la “Punto G”.
De nuevo, los locales Sandgüix lograban conquistar a sus vecinos con la “Suprema”, revalidandoel título de “Favorito local” conseguido en la anterior visita en la isla. Su receta, una burger de pan brioche, 170 gramos de vaca nacional madurada en seco, queso chédar, costilla ahumada, salsa Emmy, mayonesa barbacoa, cebolla crujiente, queso trufado y mermelada de bacon al bourbon.
The Champions Burger, el mayor festival gastronómico del país que busca la “Mejor hamburguesa de España” y también de Europa
The Champions Burger es el primer campeonato de hamburguesas que se celebró en España hace 8 años y se ha convertido en el mayor evento gastronómico del país, al ser el único que reúne en el mismo recinto a los mejores establecimientos.
El tour, que busca la “Mejor hamburguesa de España” y también de Europa, ha vivido su año más ambicioso hasta la fecha, con una edición histórica que ha alcanzado la cifra récord de 8 millones de visitantes en 56 ciudades y la expansión internacional del festival, que ha llegado hasta París y Oporto con paradas especiales.
The Champions Burger consolida su posicionamiento como referente gastronómico, marcando tendencia con nuevos formatos y conectando con un público cada vez más amplio.