Ya es oficial: las tres mejores pizzas de Canarias en 2025 se cocinan en Tenerife y cuestan menos de 13 euros

La organización del III Campeonato de España de Pizzas/La Mejor Pizza de España ha hecho público el listado de ganadores de su última edición y el resultado es contundente: las tres mejores pizzas de Canarias se elaboran en Tenerife. Además, todas mantienen precios por debajo de los 13 euros.
La mejor pizza de España está en Valencia, pero el podio canario es tinerfeño
En la clasificación absoluta del certamen, la mejor pizza de España fue para el restaurante Harinella (Valencia), seguido por La Felisa (León) y La Bicicleta Pizzería (Sevilla). Sin embargo, el ranking autonómico destaca especialmente a Canarias: Tenerife ocupa los tres primeros puestos en la categoría de Mejor Pizza de Canarias.
Los ganadores son los siguientes:
- Pizzería Carbone – Pacchianella
- Terra Vía – Essenza
- Pizzería Napulé – 4 Stagioni
Así son las tres mejores pizzas de Canarias
Pacchianella – Pizzería Carbone (12,50 €) – Adeje
La Pacchianella es una de las pizzas más antiguas de la carta de Carbone y forma parte de su línea de Pizzas de Autor. Se caracteriza por un contraste de sabores entre la crema de calabaza casera, la pancetta coppata y el tomate seco, acompañado por burrata pugliese. La propuesta destaca por un equilibrio entre dulce, salado y acidez.
Essenza – Terra Vía (12,90 €) – La Orotava
La Essenza se elabora con masa artesanal con prefermento y combina ingredientes frescos y de origen italiano: tomates cherry rojos y amarillos, tomate seco, berenjenas fritas y mozzarella fior di latte. Se complementa con pesto y crema de parmesano caseros, albahaca y aceite EVO. La filosofía del local se refleja en esta receta: sencillez, autenticidad y respeto por el producto.
Alérgenos: gluten, lácteos y frutos secos.
4 Stagioni – Pizzería Napulé (11,90 €) – Adeje
La masa mezcla harinas canarias e italianas y se prepara mediante autólisis para mejorar la textura y el alveolado. Lleva tomate, mozzarella fior di latte, aceitunas, champiñones, alcachofas grill, jamón York, albahaca y parmesano. Es una versión fiel del clásico napolitano, con ingredientes en su mayoría italianos y una elaboración tradicional.
Alérgenos: gluten, lactosa y sulfitos.
Un buen momento para la pizza en Tenerife
El resultado del campeonato confirma el buen momento que atraviesa la gastronomía relacionada con la pizza napolitana y de autor en la Isla. Técnicas de fermentación, escuelas italianas y precios accesibles son algunos de los factores que explican su consolidación. Ninguna de las pizzas ganadoras supera los 13 euros.
Con este reconocimiento, Tenerife se consolida como referencia nacional en la elaboración de pizza. Tres propuestas distintas, tres estilos y un mismo destino: el título de mejores pizzas de Canarias en 2025.