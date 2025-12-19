Dos de los mejores roscones de toda España están en Canarias: del clásico de nata al innovador de Kinder

La llegada de diciembre trae consigo uno de los aromas más reconocibles de la Navidad en España: el Roscón de Reyes, un dulce que combina azahar, cítricos y tradición. Presente en todo el país, este postre adopta matices propios en cada territorio, reflejando la identidad de los obradores que lo elaboran. Más aireados o compactos, con fermentaciones largas o rápidas, rellenos clásicos o propuestas innovadoras, el roscón es mucho más que un bollo festivo: es una seña cultural que cambia según la provincia.
En un recorrido por los mejores roscones de España que realiza la revista VIAJAR, Canarias cuenta con dos referentes que sobresalen por su calidad, personalidad y fidelidad a la tradición, uno en cada provincia.
Las Palmas: Dulcería Colomar
En Las Palmas de Gran Canaria, la Dulcería Colomar se ha convertido en sinónimo de Roscón de Reyes. Con más de siete décadas de historia, este obrador mantiene una elaboración artesanal basada en masa madre y rellenos que se preparan en el momento. Cada víspera de Reyes, las colas a las puertas del establecimiento confirman su prestigio entre los isleños. Aunque ofrece varias opciones, el roscón de nata sigue siendo el más demandado y uno de los grandes clásicos de la repostería navideña en la Isla.
Santa Cruz de Tenerife: Zulay
En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la pastelería Zulay, con varios obradores repartidos por la Isla, ha logrado diferenciarse con una propuesta singular que ha ganado numerosos adeptos. Su creación estrella es el “rosconttone”, una original fusión entre el tradicional roscón y el panettone italiano. El resultado es una pieza de textura extremadamente esponjosa, aromas intensos y una miga suave que rompe con los esquemas clásicos sin perder la esencia navideña. Se presenta en sabores como Nutella, Kinder, pistacho o crema pastelera, por el precio de 35 euros que ya puedes encargar, convirtiéndose en una de las opciones más innovadoras y reconocidas del Archipiélago.
Dos estilos distintos, uno fiel a la tradición más pura y otro marcado por la creatividad, que sitúan a Canarias entre los destinos imprescindibles para los amantes del buen Roscón de Reyes.