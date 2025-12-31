34 menores entre los últimos tres cayucos que llegan a Canarias en el año

Salvamento Marítimo ha trasladado a últimas horas de este martes hasta el puerto de La Restinga, en El Hierro, a dos cayucos con un total de 377 personas de origen subsahariano, según han informado este miércoles fuentes de los servicios de emergencia.
El primero de los cayucos ha sido localizado a 6,4 kilómetros del puerto herreño y trasladado por la salvamar Diphda. A bordo viajaban 180 personas, todas de origen subsahariano, entre ellas 45 mujeres y 17 menores de edad.
Cinco de los ocupantes han tenido que ser trasladados a un centro hospitalario.
Según el relato de los propios migrantes, la embarcación habría realizado una travesía de nueve días desde Banjul, en Gambia. En el cayuco viajaban personas procedentes de Senegal, Malí, Gambia y Guinea-Conakry.
Tras su llegada a puerto, los ocupantes han sido trasladados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), ubicado en el pueblo de San Andrés, en el municipio de Valverde, donde permanecen bajo custodia policial y reciben atención por parte del colectivo ONG “Corazón Naranja – Ebrima Sonko”, a la espera de su derivación a otros recursos fuera de la isla.
El segundo cayuco ha sido detectado por el radar de la Guardia Civil a 15 kilómetros de la costa sur de El Hierro, lo que ha motivado un aviso al centro de Salvamento Marítimo en Tenerife a las 22:21 horas de este martes.
Tras la alerta, los controladores marítimos han movilizado a la salvamar Diphda, mientras que la patrullera Río Tajo de la Guardia Civil también se ha dirigido a la zona.
La embarcación ha sido localizada y escoltada hasta el puerto de La Restinga, donde han desembarcado 197 personas, entre ellas 135 hombres, 45 mujeres y 17 menores de edad.
Llegada de una embarcación neumática a Lanzarote
Por otro lado, una embarcación neumática ocupada por cuatro hombres de origen magrebí ha logrado alcanzar por sus propios medios la costa de la capital de Lanzarote.
La zodiac ha arribado sobre las 07.00 horas de este miércoles al muelle de cruceros de Arrecife, junto al muelle deportivo.
En el lugar, los ocupantes han recibido asistencia humanitaria por parte de efectivos de Cruz Roja, según han confirmado fuentes de los servicios de emergencias.