Desde rulo de pavo hasta tartaletas navideñas: así serán los menús especiales de Navidad en los hospitales canarios

Los hospitales públicos del Servicio Canario de la Salud (SCS), adscritos a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ofrecerán menús especiales con motivo de la Nochebuena y la Navidad a las personas ingresadas en sus centros.
Las comidas que se servirán los días 24 y 25 de diciembre se adaptarán a las pautas médicas y a las necesidades nutricionales de cada paciente, teniendo en cuenta patologías como hipertensión, diabetes o dietas bajas en grasas o astringentes, entre otras.
Hospitales de Tenerife
El Hospital Universitario de Canarias (HUC) ofrecerá en la cena de Nochebuena una crema de espinacas de nata vegetal, rulo de pavo relleno con orejones y manzana al aroma de limón y romero, acompañado de papas duquesa y brocheta de verduras, y tarta fresca con delicias navideñas de postre.
El día de Navidad, el menú incluirá crema de calabaza al aroma de la canela, rulo de pavo con salsa de pera y romero acompañado de puré de papas con zucchini, champiñones y calabaza asada, y pudin de zanahorias con yogur natural.
En el Complejo Hospitalario Universitario Nuestra Señora de Candelaria, la cena de Nochebuena estará compuesta por tartaletas navideñas y crema de calabaza a la sidra, lubina a la espalda con guarnición de dulce de batata, cóctel de fruta y surtido navideño, acompañado de sidra sin alcohol.
El almuerzo del día 25 se realizará con sopa de cocido, solomillo de ternera con salsa demi-glace española acompañado de verduras asadas, y tarta de queso con parchita y mango.
Hospitales de Gran Canaria
En el Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, la cena de Nochebuena incluirá sopa de marisco, lomo entrecot con salsa de champiñones y papas fiesta con brócoli, y turrón de postre. El almuerzo de Navidad constará de crema de espárragos, pavo relleno en salsa española con arroz y cóctel de fruta natural.
El Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín servirá en Nochebuena crema de calabaza con picatostes o sopa de ave, con opciones de segundo como suprema de pavo con salsa de almendras y pasas, pastel de pavo, lomos de merluza al cilantro, mousse de pavo o crepes rellenos de verduras. Los postres incluirán tarta de queso con arándanos, frutas, compotas y surtido navideño.
El día 25 se ofrecerán primeros como sopa de picadillos o ensaladas, segundos como bacalao a la vizcaína o galantina de pollo, y una amplia variedad de postres.
Lanzarote y Fuerteventura
El Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa ofrecerá en Nochebuena sopa de marisco, solomillo de cerdo con salsa de manzana o salmón a las finas hierbas con papas, y tarta de arándanos con surtido navideño. El día 25 se servirá crema de calabaza y naranja, bacalao en salsa marinera o lomo asado con champiñones y tronco de Navidad.
En el Hospital General de Fuerteventura, el menú de Nochebuena incluirá pastel de jamón, cóctel marino, velouté de zanahoria, lasaña de carne con queso majorero y delicias de manzana con chocolate y avena. El día de Navidad se servirá sopa de carne de cabra majorera, cherne napado con puré de puerros y tarta casera de arroz con leche.
La Palma, La Gomera y El Hierro
El Hospital General de La Palma ofrecerá en Nochebuena croquetas variadas, consomé reina, rollo de Navidad con verduras y dulces navideños. El día 25 habrá desayuno especial con chocolate y pan de manteca, y un almuerzo con huevos rellenos, sopa de pescado y marisco, solomillo de res a la pimienta con verduras y papas, y dulces navideños.
En el Hospital Nuestra Señora de Guadalupe, la cena de Nochebuena incluirá crema de calabaza, bacalao con batatas y natillas de pistacho. El almuerzo de Navidad ofrecerá crema de langostinos, conejo al chocolate con verduras y postre de piña.
Por su parte, el Hospital Nuestra Señora de los Reyes servirá en Nochebuena embutidos, mariscos, ensalada césar o sopa de picadillo canaria, solomillo de cerdo o bacalao y dulces navideños. El día de Navidad el menú incluirá crema de puerros y espárragos, salmón al horno con verduras y compotas con surtido navideño.