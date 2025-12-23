sanidad

Desde rulo de pavo hasta tartaletas navideñas: así serán los menús especiales de Navidad en los hospitales canarios

Las comidas se adaptarán a las pautas médicas y a las necesidades nutricionales de cada paciente
Desde rulo de pavo hasta tartaletas navideñas: así serán los menús especiales de Navidad en los hospitales canarios
Desde rulo de pavo hasta tartaletas navideñas: así serán los menús especiales de Navidad en los hospitales canarios
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

Los hospitales públicos del Servicio Canario de la Salud (SCS), adscritos a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ofrecerán menús especiales con motivo de la Nochebuena y la Navidad a las personas ingresadas en sus centros.

Las comidas que se servirán los días 24 y 25 de diciembre se adaptarán a las pautas médicas y a las necesidades nutricionales de cada paciente, teniendo en cuenta patologías como hipertensión, diabetes o dietas bajas en grasas o astringentes, entre otras.

  1. Amenazan de muerte a un médico que criticó la cena de Nochebuena en su hospitalAmenazan de muerte a un médico que criticó la cena de Nochebuena en su hospital
  2. El SUC advierte cómo actuar ante una de las incidencias más frecuentes en NavidadEl SUC advierte cómo actuar ante una de las incidencias más frecuentes en Navidad: “Puede salvar vidas”

Hospitales de Tenerife

El Hospital Universitario de Canarias (HUC) ofrecerá en la cena de Nochebuena una crema de espinacas de nata vegetal, rulo de pavo relleno con orejones y manzana al aroma de limón y romero, acompañado de papas duquesa y brocheta de verduras, y tarta fresca con delicias navideñas de postre.

El día de Navidad, el menú incluirá crema de calabaza al aroma de la canela, rulo de pavo con salsa de pera y romero acompañado de puré de papas con zucchini, champiñones y calabaza asada, y pudin de zanahorias con yogur natural.

En el Complejo Hospitalario Universitario Nuestra Señora de Candelaria, la cena de Nochebuena estará compuesta por tartaletas navideñas y crema de calabaza a la sidra, lubina a la espalda con guarnición de dulce de batata, cóctel de fruta y surtido navideño, acompañado de sidra sin alcohol.

El almuerzo del día 25 se realizará con sopa de cocido, solomillo de ternera con salsa demi-glace española acompañado de verduras asadas, y tarta de queso con parchita y mango.

Hospitales de Gran Canaria

En el Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, la cena de Nochebuena incluirá sopa de marisco, lomo entrecot con salsa de champiñones y papas fiesta con brócoli, y turrón de postre. El almuerzo de Navidad constará de crema de espárragos, pavo relleno en salsa española con arroz y cóctel de fruta natural.

El Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín servirá en Nochebuena crema de calabaza con picatostes o sopa de ave, con opciones de segundo como suprema de pavo con salsa de almendras y pasas, pastel de pavo, lomos de merluza al cilantro, mousse de pavo o crepes rellenos de verduras. Los postres incluirán tarta de queso con arándanos, frutas, compotas y surtido navideño.

El día 25 se ofrecerán primeros como sopa de picadillos o ensaladas, segundos como bacalao a la vizcaína o galantina de pollo, y una amplia variedad de postres.

Lanzarote y Fuerteventura

El Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa ofrecerá en Nochebuena sopa de marisco, solomillo de cerdo con salsa de manzana o salmón a las finas hierbas con papas, y tarta de arándanos con surtido navideño. El día 25 se servirá crema de calabaza y naranja, bacalao en salsa marinera o lomo asado con champiñones y tronco de Navidad.

En el Hospital General de Fuerteventura, el menú de Nochebuena incluirá pastel de jamón, cóctel marino, velouté de zanahoria, lasaña de carne con queso majorero y delicias de manzana con chocolate y avena. El día de Navidad se servirá sopa de carne de cabra majorera, cherne napado con puré de puerros y tarta casera de arroz con leche.

La Palma, La Gomera y El Hierro

El Hospital General de La Palma ofrecerá en Nochebuena croquetas variadas, consomé reina, rollo de Navidad con verduras y dulces navideños. El día 25 habrá desayuno especial con chocolate y pan de manteca, y un almuerzo con huevos rellenos, sopa de pescado y marisco, solomillo de res a la pimienta con verduras y papas, y dulces navideños.

En el Hospital Nuestra Señora de Guadalupe, la cena de Nochebuena incluirá crema de calabaza, bacalao con batatas y natillas de pistacho. El almuerzo de Navidad ofrecerá crema de langostinos, conejo al chocolate con verduras y postre de piña.

Por su parte, el Hospital Nuestra Señora de los Reyes servirá en Nochebuena embutidos, mariscos, ensalada césar o sopa de picadillo canaria, solomillo de cerdo o bacalao y dulces navideños. El día de Navidad el menú incluirá crema de puerros y espárragos, salmón al horno con verduras y compotas con surtido navideño.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas