Muere a los 91 años Brigitte Bardot, mito del cine francés y símbolo de una época

La actriz y cantante Brigitte Bardot ha fallecido este domingo a los 91 años, según ha comunicado la Fundación Brigitte Bardot.
Nacida en París en 1934, Bardot fue una de las figuras más influyentes de la cultura francesa y del cine europeo durante las décadas de los años cincuenta y sesenta, además de un icono de la sensualidad de su tiempo.
Su carrera artística comenzó en el ballet, aunque con apenas 18 años dio el salto al cine con Le Trou normand (1952). A partir de ahí, su proyección fue imparable. Participó en títulos clave de la historia del cine como La mujer y el pelele, El desprecio, ¡Viva María! o El testamento de Orfeo, trabajando con directores de la talla de Jean-Luc Godard, Louis Malle o Jean Cocteau.
A mediados de los años cincuenta dio el salto a Hollywood, en un momento en el que las actrices europeas aún no gozaban de reconocimiento en la industria estadounidense. Coprotagonizó Un acte d’amour junto a Kirk Douglas y, años más tarde, regresó al cine estadounidense interpretándose a sí misma en Dear Brigitte, junto a James Stewart. Pese al éxito de taquilla de muchas de sus películas, su trabajo no siempre fue respaldado por la crítica.
Más allá de la interpretación, Brigitte Bardot fue un referente absoluto de la moda. Su aparición en biquini en Cannes a principios de los cincuenta causó un gran impacto y ayudó a popularizar una estética que rompía con los códigos de la época. El llamado escote Bardot, que dejaba los hombros al descubierto, terminó llevando su apellido y sigue siendo tendencia décadas después. Su imagen continúa inspirando cada verano a diseñadores y marcas, que recuperan pañuelos, alpargatas y looks asociados a su figura.
La actriz se retiró definitivamente del cine en 1973. Desde entonces, centró su vida en la defensa de los derechos de los animales, una causa a la que dedicó gran parte de su tiempo y esfuerzos a través de la fundación que lleva su nombre. Pasó sus últimos años en La Madrague, su residencia de Saint-Tropez, rodeada de perros, gatos y palomas.
Su figura también estuvo marcada por la controversia. Bardot apoyó públicamente al partido de extrema derecha de Jean-Marie Le Pen y, durante la pandemia, mantuvo un discurso crítico con las vacunas y con la política sanitaria del presidente francés, Emmanuel Macron.