Conmoción en Liverpool por la trágica muerte de un joven turista británico en Tenerife

Un vehículo atropelló mortalmente a un joven ciclista inglés, natural de la ciudad de Liverpool, que circulaba el pasado lunes, poco después de las 20.00 horas, a la altura del kilómetro 6 de la TF-652, dentro del término municipal de Arona, según informaba el 112.
A su llegada al lugar, los recursos de emergencia no pudieron salvar la vida del afectado, quien presentó lesiones “incompatibles con la vida”.
Tal y como indica el parte del 112, la Guardia Civil instruyó las diligencias correspondientes para aclarar las circunstancias del accidente.
Este domingo, diversos medios británicos, como The Sun o Liverpool Echo, apuntan que el presunto autor del atropello se habría dado a la fuga y aún no habría sido detenido.
“Te amaré por siempre, hermanito”
Cerca del lugar de los hechos se ha instalado un espacio improvisado con flores y velas para la víctima, que ha sido identificada como Harry.
Según indica The Sun, un mensaje escrito en inglés despedía al joven turista británico, que se encontraba de vacaciones en la Isla: “Te amaré por siempre, hermanito”.