Myke Towers dará un concierto en Tenerife en 2026

El Tenerife Cook Music Fest continúa celebrando su quinto aniversario “por todo lo alto” y ha confirmado la llegada de uno de los grandes nombres de la música urbana. El artista puertorriqueño Myke Towers actuará en Tenerife el 16 de julio, en un espectáculo que promete “perreo del bueno” y una noche cargada de éxitos internacionales.
La organización anunció también el lanzamiento de un sorteo de dos abonos para disfrutar de los tres días del festival.
Las entradas para el festival ya están disponibles a través de la plataforma oficial del evento. Además, la organización adelanta que las entradas individuales para la jornada del 16 de julio, la de Myke Towers, estarán disponibles próximamente.
El anuncio coincide con otra noticia relevante para los seguidores de la música latina: Chayanne regresará a Tenerife en el verano de 2026. El cantante ofrecerá un concierto el 17 de julio de ese año, también en el marco del Cook Music Fest. Las entradas para esta cita saldrán a la venta este martes, 2 de diciembre, a partir de las 12.00 horas.