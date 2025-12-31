La Laguna lanza una Oferta de Empleo Público con 72 plazas en el Ayuntamiento

El Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna ha aprobado una Oferta de Empleo Público (OPE) de 72 plazas, de las cuales 55 corresponden a turno libre y 17 a promoción interna. La convocatoria ha sido publicada este martes en el Boletín Oficial de la Provincia.
El alcalde lagunero, Luis Yeray Gutiérrez, ha señalado que esta convocatoria viene a cubrir las bajas producidas en la plantilla municipal, principalmente por jubilaciones, “para garantizar la continuidad en la correcta gestión de los servicios municipales”.
El regidor ha indicado que el objetivo es disponer de una administración más eficaz, cercana a la ciudadanía y con capacidad para atender una demanda creciente de servicios, y ha agradecido el trabajo desarrollado por el área de Recursos Humanos, dependiente de la concejalía de Presidencia, para sacar adelante esta OPE.
Por su parte, la concejala responsable del área, Carla Cabrera, ha destacado que la propuesta de la convocatoria “contó con la aprobación unánime de la mesa de negociación de personal laboral y funcionario”, lo que, según ha indicado, supone que la medida cuenta con la asignación presupuestaria necesaria y con el respaldo del personal para convocar los procesos selectivos de las plazas incluidas.
Plazas de turno libre
La convocatoria incluye 55 plazas de turno libre, a las que podrá presentarse cualquier persona que cumpla los requisitos de edad, nacionalidad y titulación establecidos en las bases.
Como funcionarios de carrera, se ofertan:
- 4 plazas de técnico de la administración general
- 2 técnicos de gestión
- 1 archivero
- 29 auxiliares administrativos
- 1arquitecto
- 10 agentes de la Policía Local
En cuanto al personal laboral, la OPE contempla 7 plazas de vigilante y 1 de vigilante de piscina.
Promoción interna
De las 17 plazas de promoción interna, 6 corresponden a personal laboral, con 2 encargados, 3 capataces y 2 conductores.
Las 10 plazas restantes se destinan a funcionarios de carrera, tanto de la administración general, con 2 plazas de administrativo, como de la administración especial, dentro del cuerpo de la Policía Local, con 1 plaza de subcomisario, 1 de inspector, 3 de subinspector y 3 de oficial.