Santa Cruz reabre todos los parques y zonas verdes tras el paso de la borrasca Emilia

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área de Servicios Públicos, informa de que todos los parques y zonas verdes que fueron cerrados de manera preventiva ante el paso de la borrasca Emilia ya se encuentran abiertos al público, una vez finalizados los trabajos de revisión técnica, limpieza y acondicionamiento.
Entre los espacios reabiertos se encuentran las plazas de San Francisco y del Príncipe, y los parques García Sanabria, Leoncio Oramas; Secundino Delgado; La Estrella; Manuel Castañeda; El Timple; Las Mesas; Chimisay; La Granja; Don Quijote; Las Indias y Hupalupa.
Además, cabe señalar que desde el viernes 12 al lunes 15 de diciembre, el paso de la borrasca “Emilia” provocó daños en la estructura de 43 árboles en la ciudad: 17 estuvieron afectados por caída de ramas y 26 por colapso de cuello o raíz, de los cuales nueve se registraron en el jardín botánico Palmetum.
El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, señala que “la prioridad del Ayuntamiento ha sido garantizar la seguridad de la ciudadanía y actuar con rapidez ante los efectos del episodio meteorológico adverso. La respuesta ha sido coordinada y eficaz, lo que nos permite avanzar en la recuperación de la normalidad, incluida la reorganización de algunos elementos de la decoración navideña que se han visto afectados”.
Por su parte, el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, indica que “se ha llevado a cabo labores de inspección exhaustivas del arbolado, retirada de ramas y elementos desplazados por el viento, así como tareas de limpieza general. Una vez comprobado que no existía riesgo para los usuarios, se ha procedido a la reapertura progresiva de todos los espacios verdes”.
Además, el edil explica que, de las casi 200 incidencias registradas durante el fin de semana, algunas afectaron a la iluminación navideña. Es el caso del árbol de Navidad instalado en el lago de la plaza de España, que sufrió daños en la parte inferior. Los técnicos de Servicios Públicos han determinado eliminar la parte afectada para garantizar la seguridad.
Además, la bola navideña de 10×10 metros situada en la calle Valentín Sanz será retirada, al haber sufrido daños estructurales provocados por el viento y la lluvia.
El Ayuntamiento recuerda la importancia de seguir atendiendo a las recomendaciones de seguridad ante episodios meteorológicos adversos y reafirma su compromiso con el mantenimiento y conservación de los espacios verdes y emblemáticos de la ciudad para el bienestar y disfrute de la ciudadanía.