Fallece a los 94 años el filólogo canario Ramón Trujillo Carreño

El filólogo, investigador y profesor Ramón Trujillo Carreño (La Laguna, 1931) falleció este sábado a los 94 años de edad. Licenciado en Derecho en 1956 y en Filosofía y Letras 10 años más tarde, carrera en la que se doctoró en 1968 por la Universidad de La Laguna (ULL), su padre fue Ramón Trujillo Torres, uno de los primeros profesores de la Facultad de Ciencias de la ULL.
En una entrevista con Carmelo Rivero, publicada en DIARIO DE AVISOS hace ahora un decenio, afirmaba que su vocación docente se despertó durante su estancia en América. “Enseñaba lo que fuera, Gramática, Literatura, Historia del Arte… Había leído mucho en la biblioteca de mi padre y no me costaba trabajo. No había dado clase en mi vida. Allí me hice profesor. Los años en Venezuela -de 1958 a 1963- fueron decisivos”.
A su regreso a Tenerife, fundó junto con Antonio Castro el Colegio Montessori. A partir de 1967 es profesor de la ULL, ocupando diversas responsabilidades a lo largo de los años. En 2002 se convirtió en profesor emérito de la universidad lagunera. Un año más tarde recibe la Medalla de Oro de Canarias, otorgada por Gobierno regional para reconocer sus aportaciones al estudio del español de Canarias y a la investigación del lenguaje silbado de La Gomera.
Miembro correspondiente de la Real Academia Española, profesor invitado en el Instituto Caro y Cuervo de Bogotá, fundador y director del Instituto Universitario de Lingüística Andrés Bello y presidente y miembro fundador de la Academia Canaria de la Lengua, la labor de Ramón Trujillo Carreño fue distinguida por otras muchas instituciones lingüísticas.
Como prueba de su constante actividad, basta mencionar que cuando en 2015 la Facultad de Humanidades de la ULL le rindió homenaje poniéndole su nombre a un aula, Ramón Trujillo Carreño era profesor invitado de la Universidad de San Marcos, en Lima (Perú).