Se cumple un año del cambio en el CD Tenerife

Todo cambió en el CD Tenerife hace un año. La junta de accionistas que se celebró el 17 de diciembre de 2024 generó un cisma que hizo tambalear los cimientos de la centenaria historia blanquiazul. Una institución que, en esos momentos, iba a la deriva por culpa de José Miguel Garrido, aún hoy máximo accionista del club. Sin él presente aquella noche en la sala de prensa del Heliodoro Rodríguez López, se ejecutó una operación de ingeniería jurídica que dejó en minoría al madrileño y permitió a Rayco García pasar a controlar el órgano de gestión de una entidad en un constante caos.
Muchas cosas han cambiado, la mayoría positivas. Para empezar, ahora la estabilidad reina en la sociedad deportiva que preside Felipe Miñambres y cuyo vicepresidente es Ayoze García. Dos exjugadores y baluartes para una afición ávida de emblemas en los que creer y confiar. En la parte deportiva, el equipo compite, por desgracia, en Primera RFEF, después de que fracasara de manera estrepitosa el proyecto deportivo ideado por Garrido y ejecutado por sus lugartenientes: Santiago Pozas y Juan Guerrero.
Primer equipo
Tras consumarse la debacle, el equipo se regeneró y abarató, como no podía ser de otra manera. De los 13 millones que costó el plantel el pasado curso, se ha pasado a los 3,2 millones actuales. Los fichajes ahora los lleva a cabo un equipo de trabajo profesional comandado por Manu Guill, quien también se tuvo que encargar de demoler la plantilla anterior.
Un trabajo arduo y sumamente complicado en el que los actuales dirigentes tuvieron que no solo velar por los intereses del Tenerife, sino también hacer de representantes de aquellos jugadores que tenían que acomodar en otros destinos, para así prescindir de sus elevados sueldos, muchos de ellos inasumibles para la nueva realidad financiera del club en Primera RFEF.
Esas salidas no solo supusieron un beneficio inmediato en el club en forma de ahorro, sino que, además, pueden generar una serie de extras si se dan algunas condiciones, como que, por ejemplo, Luismi Cruz suba a Primera con el Deportivo de La Coruña o que Yussi Diarra juegue con el Cádiz una cantidad determinada de partidos. Todas ellas muy posibles.
Tras una profunda y necesaria reforma, el actual equipo manda con firmeza en el Grupo 1 de Primera RFEF y va camino de, aunque aún quede mucha tela que cortar, retornar al fútbol profesional, si bien el objetivo final del actual consejo de administración tinerfeñista es ascender a Primera División y estabilizar al equipo en la élite nacional.
Otro aspecto clave que el máximo accionista cree que ha mejorado es que ahora los profesionales se fían de sus ‘jefes’. Obviamente, no es lo mismo dirigirse a Manu Guill que a Juan Guerrero o a Mauro Pérez. Y qué decir cuando al que se dirigen es a una institución como Felipe Miñambres. Todos ellos tienen una hoja de ruta marcada y definida. Todo el mundo conoce el cometido que tiene.
Junto a la afición, la cantera es considerada la joya de la corona. Ahora sí se cuidan los detalles en ella, por muy pequeños que sean. Se mima todo con cariño y la factoría de Geneto cuenta con instalaciones y equipamientos de primer nivel. Y no solo para el primer equipo. Las categorías inferiores cuentan también con las mismas ventajas y avances que los profesionales.
Base
Además, el fútbol base está en estos momentos mejor estructurado y se intenta adelantar los tiempos para que los jugadores lleguen formados al primer equipo cuanto antes, tanto en lo deportivo como en lo personal.
Además, todos los que visten esa camiseta tienen que sentir orgullo por hacerlo. Profesionales que antes vistireron la elástica blanquiazul, como el consejero Ayoze García o el excapitán Carlos Ruiz, guían los pasos de los futuros deportistas. También de los empleados de la ciudad deportiva, quienes ahora tienen un cometido claro y reina la organización.
Los resultados empiezan a vislumbrarse. Ya a los filiales de la UD se les compite de tú a tú. Las camadas que ahora son cadetes y juveniles apuntan alto y auguran un futuro prometedor.
Campaña de abonados
Hasta hace nada, el Club Deportivo Tenerife resultaba ser una entidad antipática, incluso prepotente, para muchos otros equipos y aficionados de la Isla. Había que cambiar ese criterio y en eso ha puesto especial énfasis el actual equipo rector del Tenerife, que ha logrado firmar convenios con muchas instituciones deportivas insulares. También potencia el sentimiento de pertenencia con numerosas acciones como, por ejemplo, la campaña de abonados, que enraizó directamente con nuestro deporte vernáculo, la lucha canaria.
La última acción visible de este apartado se dio a conocer esta misma semana. Inauguró una nueva sección en sus redes sociales llamada ‘Arráyate un millo’. En ella, los jugadores descubrirán de primera mano curiosidades y técnicas propias de la agricultura canaria.
Otro aspecto que ha mejorado radicalmente es el trato directo y cercano con todos los trabajadores, aficionados, accionistas y abonados.
Por otra parte, Felipe Miñambres no es un presidente alejado de la realidad. Recibe en el estadio a multitud de asociaciones y personas a los que se les escucha y se les intenta ayudar.
cuentas auditadas
Las cuentas auditadas del pasado ejercicio reflejan un resultado negativo de 4,8 millones, una cifra que podría haber sido peor sin los ingresos por traspasos, que alcanzaron los 2,7 millones gracias a las ventas de jugadores como Aarón Martín, Yussi Diarra o Luismi Cruz.
A pesar de los datos negativos que refleja el último estado de las cuentas blanquiazules, el actual Consejo de Administración está convencido de que acabará su primer ejercicio económico (que empieza a contar el 1 de julio) con números verdes.
Para lograrlo se desarrollan acciones para contener los enormes gastos superfluos que existían antes en el Club Deportivo Tenerife, donde ahora prima el interés colectivo e institucional frente al individual. De igual manera, el actual Tenerife se acerca al sector empresarial insular mediante la creación del ‘Club Empresas’, que es otra herramienta para generar fondos y situar mejor a la entidad.