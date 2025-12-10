Un nuevo récord Guinness está a punto de ocurrir en Tenerife

Tenerife se prepara para un intento oficial que aspira a un récord Guinness este sábado 13 de diciembre: la elaboración de un turrón de 1.100 metros y 3.366 kilos, producido con ingredientes locales en la Plaza Pública de Puerto de Santiago.
La acción estará abierta al público durante toda la jornada y busca establecer la pieza más larga del mundo elaborada con producto de kilómetro cero.
El Ayuntamiento de Santiago del Teide ha habilitado la inscripción para todas las personas mayores de edad que deseen participar, disponible mediante formulario online o a través del teléfono 922 86 31 27 (extensiones 402, 403 y 405).
Un reto diez veces mayor que el de 2024
La iniciativa parte del precedente de 2024, cuando se realizó un turrón de 110 metros y 295 kilos. El objetivo ahora es superar los 1.004 metros registrados en Sicilia, actual récord mundial. Según explicó el cocinero Pablo Pastor, la idea de multiplicar por diez la dimensión nació durante la medición del evento del año pasado.
Para alcanzar la longitud prevista, se ha diseñado un montaje de mesas de 47 metros dispuestas en zigzag, planificado durante un año para mantener la continuidad del conjunto.
Ingredientes y verificación
La receta combina almendra, miel de Santiago del Teide y otros productos locales. En total se emplearán 1.200 kilos de gofio, 400 kilos de chocolate, 300 kilos de miel, 300 kilos de azúcar, 150 kilos de plátano deshidratado, 100 kilos de almendras troceadas y 35 kilos de almendra del municipio, además de 1.600 litros de almíbar. El proceso utilizará cuatro amasadoras de gran capacidad y moldes diseñados para esta edición.
Un auditor oficial de Guinness World Records supervisará la medición de la pieza cada 25 metros, mientras que la última verificación la realizará un trabajador público del Ayuntamiento.
Presentación y reparto
La presentación oficial del proyecto tuvo lugar la semana pasada en la Real Casa de Correos de Madrid. El alcalde, Emilio Navarro, destacó el trabajo conjunto de instituciones, chefs y productores.
Al igual que en 2024, el turrón final se distribuirá entre ONG, hogares de mayores y colectivos vulnerables. El acto central está previsto para las 15.30 horas del sábado.