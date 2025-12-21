La rinoplastia ultrasónica se consolida como técnica de referencia en cirugía nasal

La cirugía estética y funcional de la nariz ha experimentado un importante avance en los últimos años gracias a la incorporación de la tecnología ultrasónica.
Este procedimiento, conocido como rinoplastia ultrasónica, permite remodelar la estructura ósea nasal con mayor precisión y menor agresividad que las técnicas tradicionales, mejorando tanto los resultados estéticos como el proceso de recuperación del paciente.
A diferencia de la rinoplastia convencional, que emplea instrumentos mecánicos para fracturar el hueso, la rinoplastia ultrasónica utiliza un bisturí piezoeléctrico que actúa mediante ultrasonidos. Esta tecnología permite realizar cortes óseos controlados y selectivos, respetando los tejidos blandos, vasos sanguíneos y mucosas que rodean la estructura nasal.
Menor trauma y recuperación más rápida
Uno de los principales beneficios de esta técnica es la reducción del trauma quirúrgico. Al minimizar el daño a los tejidos circundantes, los pacientes presentan menos inflamación, menos hematomas y un postoperatorio más llevadero. Según explican especialistas en cirugía nasal, esto se traduce en una reincorporación más rápida a la vida cotidiana, generalmente entre una y dos semanas después de la intervención.
Además, la mayor precisión del instrumental ultrasónico permite un control más exhaustivo del modelado óseo, lo que contribuye a resultados más simétricos y naturales, adaptados a las proporciones faciales de cada paciente.
Aplicaciones estéticas y funcionales
La rinoplastia ultrasónica no solo se utiliza con fines estéticos, como la corrección de gibas, asimetrías o una punta nasal caída. También es una opción eficaz para tratar problemas funcionales, como desviaciones del tabique nasal o secuelas de traumatismos, que pueden afectar a la respiración.
El procedimiento suele realizarse bajo anestesia general y tiene una duración aproximada de entre una y tres horas, dependiendo de la complejidad del caso. Los resultados comienzan a apreciarse tras las primeras semanas, aunque el aspecto definitivo de la nariz se va definiendo de forma progresiva a lo largo de varios meses.
Planificación personalizada y tecnología digital
Otro de los elementos que caracterizan a esta técnica es la planificación previa que se realiza en clínicas especializadas, como la del Dr. Blas García.
Este enfoque personalizado, unido al uso de tecnología avanzada, ha contribuido a que la rinoplastia ultrasónica gane protagonismo dentro de la cirugía facial y se consolide como una alternativa cada vez más demandada frente a los métodos tradicionales.
Una técnica en expansión
Con un creciente número de intervenciones realizadas en España y Europa, la rinoplastia ultrasónica se posiciona como una de las técnicas más innovadoras en cirugía nasal. Su combinación de precisión, seguridad y recuperación más rápida está marcando un cambio en la forma de abordar tanto los aspectos estéticos como funcionales.