Los chicharreros dictan sentencia: esta es la mejor tapa de todo Santa Cruz

La Ruta de la Tapa del Producto Local de Santa Cruz de Tenerife ya tiene ganadores. En esta edición participaron más de 130 personas y una veintena de establecimientos.
La ciudadanía eligió como primera clasificada la propuesta del Bar Nueva Era, con su tapa Tosta Canaria. El segundo puesto fue para Don Café, con Timbal Don Café, y el tercero para la Cervecería Caruso, con La de siempre, diferente.
El Ayuntamiento entregó también los premios de la Ruta de Escaparates de Halloween, celebrada del 27 de octubre al 1 de noviembre. En este caso, el primer galardón fue para Óptica Vinay, el segundo para HAND-DIY y el tercero para Centro Ortopédico Parque, tras contabilizar cerca de 250 votos emitidos a través de la webapp.
Los comercios premiados en ambas rutas recibieron un diploma y un cheque regalo de 500 euros para realizar una campaña de comunicación en redes sociales.
Además, seis personas que participaron con sus votaciones fueron seleccionadas para obtener un cheque regalo de 100 euros cada una, válido para consumir en los establecimientos implicados.
Más rutas activas en Santa Cruz
En paralelo permanece activa la Ruta del Brindis, que se puede visitar hasta el 14 de diciembre en más de 20 locales, con propuestas centradas en maridajes con vinos locales, cervezas artesanas y bebidas de temporada.
También continúa la Ruta de Escaparates de Navidad, en la que participan 66 comercios y que estará disponible hasta el 24 de diciembre.
Por otro lado, este fin de semana se celebrarán las últimas Rutas Histórico-Comerciales por las zonas de Salamanca y Rambla.
La información completa y las webapps para participar en estas iniciativas pueden consultarse en www.santacruzescomercio.com/itinerarios-comerciales.