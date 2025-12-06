Santa Cruz de Tenerife lanza una Ruta del Brindis con tapa y bebida por 4 euros: la podrás disfrutar en estos 20 locales

La Ruta del Brindis, organizada por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a través de la Sociedad de Desarrollo y con la colaboración del distrito Centro-Ifara y la asociación comercial Zona Centro, llena de ambiente navideño las zonas comerciales de Rambla y Salamanca.
Así lo comunicó el alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, quien explicó que “esta ruta, en la que participan más de una veintena de establecimientos tanto de estas zonas como de otras cercanas, estará operativa hasta el 14 de diciembre y busca dinamizar la restauración local y fomentar el consumo en los comercios”.
En este sentido, Bermúdez señaló que “buscamos que tanto residentes como visitantes conozcan y disfruten de la amplia oferta de gastronomía y ocio de las zonas comerciales” y añadió que “la Ruta del Brindis, enmarcada en el ‘Plan de Transformación del Comercio de las Zonas Comerciales Rambla y Salamanca’ y cofinanciada por la Unión Europea a través del Programa FEDER Canarias 2021-2027, impulsa la actividad económica, visibiliza el tejido empresarial de la ciudad y permite disfrutar de una promoción especial de tapa y bebida por sólo cuatro euros”.
Por su parte, la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, señaló que “esta iniciativa atrae tanto a residentes como a turistas, muestra de ello es el fuerte arranque respecto a la participación ciudadana, registrándose ya más de un centenar de personas en la webapp y realizando sus primeros votos” y añadió que “en esta ocasión, la propuesta gira en torno al brindis y las celebraciones navideñas, con maridajes que incluyen vinos locales, cervezas artesanas y bebidas tradicionales de temporada”.
“Entre los establecimientos participantes sobresalen Alazan 1 Bar Cafetería, Aperitivo Crew, Auyama Café, Aquí Sí Cafetería, Bar Ayala, Brooklyn Tenerife, Cachitos Realfood, Cafetería Jamaica, Cafetería La Jefa, Cervecería Caruso, Don Café, Como En Casa Lila, El Plan B de Goya, El Rayo Maxi Arepas II, La Casita de Nazareno, Guaros Fusión Bar, Restaurante El Pulpete, Rambla 46, Simply Apericena Bulevar, Turkis Sweet y Ángeles Cakes Obrador Pastelería”, apuntó Pérez, quien añadió que “contamos con una webapp en castellano e inglés, con la geolocalización de los establecimientos y la información de cada propuesta gastronómica”.
En este sentido, Pérez ha informado de que “las personas interesadas en acceder a esta webapp pueden hacerlo a través de www.santacruzescomercio.com/rutas-gastronomicas, donde además, podrán elegir sus propuestas favoritas y participar en un sorteo de tres cheques regalo por valor de 100 euros cada uno, a canjear en alguno de los establecimientos participantes” y añadió que “también se otorgarán tres premios a las tapas mejor valoradas, consistentes en campañas de comunicación en redes sociales valoradas en un mínimo de 500 euros por comercio, además de diplomas de reconocimiento”.
“Esta iniciativa busca reforzar la identidad gastronómica de las zonas comerciales Rambla y Salamanca, apoyar a los pequeños negocios y ofrecer a la ciudadanía una experiencia diferente en un entorno urbano con un valioso patrimonio cultural y arquitectónico”, afirmó Pérez, quien aprovechó para invitar a la ciudadanía a “descubrir la ruta, recorrerla a su ritmo y brindar por estas fiestas con las tapas propuestas por los establecimientos participantes”.
La Ruta del brindis forma parte del Plan de Transformación del Comercio de las Zonas Comerciales Rambla y Salamanca, cofinanciado por la Unión Europea a través del Programa FEDER Canarias 2021-2027, bajo el lema “Una manera de hacer Europa”, en el marco de la convocatoria Canarias Destino Comercial Inteligente.