Sanitarias canarias desplegadas en Jamaica tras el huracán Melissa: “Asistimos partos y cesáreas complicadas, algunos bebés no hubieran nacido sin nosotros allí”

El paso del huracán Melissa a finales de octubre dejó una estela de destrucción en muchas islas y países del Caribe, golpeando con severidad a la isla de Jamaica donde se contabilizaron 30 fallecidos y 1,9 millones de personas damnificadas y desplazadas sin hogar, debido a los fuertes vientos de incluso 300 kilómetros por hora, las lluvias torrenciales, las inundaciones y muchos deslizamientos de tierra. El país fue declarado zona catastrófica y pidió ayuda internacional. Sus tres hospitales más importantes resultaron gravemente afectados.
Debido a la emergencia humanitaria, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) desplegó a principios de noviembre el Equipo Técnico Español de Ayuda y Respuesta a Emergencias (Start) y un hospital de campaña nivel 2 de emergencias EMT-2, con capacidad quirúrgica y de hospitalización de hasta 24 personas, para apoyar al Hospital regional de Falmouth, en una zona cercana a la Bahía de Montego.
El Start es uno de los proyectos más relevantes de la acción humanitaria española. Con los chalecos rojos, España cuenta desde 2016 con un equipo sanitario de primer nivel listo para desplegarse y actuar en menos de 72 horas en cualquier emergencia humanitaria. Entre los profesionales sanitarios hay personal médico, de enfermería y de otras categorías. Además participan expertos en logística, agua y saneamiento, técnicos en electricidad…, entre otros.
Tres canarias
En la segunda rotación viajaron tres sanitarias tinerfeñas: Margarita (ginecóloga) y Rita (técnico de laboratorio), ambas del Hospital Universitario de Canarias (HUC), y Beatriz, enfermera vinculada a la gerencia de Atención Primaria.
A su llegada, el hospital de campaña ya estaba operativo y el equipo de casi 80 profesionales se integró de inmediato, trabajando mano a mano con el personal del Hospital de Falmouth.
Compartieron turnos y aprendizajes, y garantizaron la atención sanitaria a quienes más lo necesitaban. Todos vivieron momentos duros, pero también otros satisfactorios e inolvidables. Regresaron con el agradecimiento de pacientes y familiares, por su profesionalidad y cercanía. “Nos mostraban muchas veces su satisfacción por el trato recibido. Nosotros funcionamos como en nuestro sistema de salud, con una atención española. De hecho nos pedían que nos quedáramos más tiempo”.
La enfermera Beatriz González ya tiene experiencia en misiones internacionales. Con formación en cooperación internacional y enfermedades tropicales, además de dominar el inglés y el francés, ha acudido a Mauritania (2008) para realizar labores de educación para la salud, y en el norte de Angola (2017) atendiendo un campo con 5.000 refugiados que llegaban del Congo. También ha trabajado en la valoración de la salud de los migrantes que han llegado en cayuco, bien en el Centro de Las Raíces, o de guardia por si llega una embarcación y acudir al muelle para atender a sus ocupantes.
Por currícululm y experiencia forma parte de la base de datos del AECID como enfermera de hospitalización. “Recibimos un correo del equipo Start alertándonos de estar atentos ante una posible salida y solicitando nuestra disponibilidad. De todas las solicitudes disponibles, hacen una selección y nos activan, en este caso en el segundo contingente”.
Jamaica había solicitado ayuda internacional. “La Isla había quedado prácticamente arrasada tras el paso del huracán Melissa, de categoría 5. Estaba casi todo destrozado, prácticamente no habían casas con el techo completo, muchos árboles estaban caídos o con las ramas rotas, habían carreteras cortadas y había zonas inundadas. Solo el 30% de la isla tenía luz y no había agua corriente. Esto generó desesperación e inseguridad, es lo que nos transmitía la gente. Nuestros protocolos de seguridad eran estrictos, prácticamente no salíamos de las instalaciones donde trabajábamos todos los días, así que poco más pudimos ver”.
En otras zonas del país estaban desplegados Estados Unidos, que había montado un hospital, y China, con un buque hospital. El despliegue español fue de apoyo al Hospital regional de Falmouth, que tenía totalmente inutilizado su quirófano, varias áreas no tenían techo y otras zonas estaban inundadas. El primer contingente llegó a un aeropuerto lejano y tuvo que ser trasladado todos sus efectivos y equipamiento en varios helicópteros al destino para comenzar a trabajar e instalar el hospital de campaña y todos los servicios necesarios para el operativo.
González reconoció que las condiciones de trabajo del 18 de noviembre al 4 de diciembre “fueron duras por la carga de trabajo diario y en turnos de mañana, tarde o noche, el no poder librar y las condiciones de descanso no eran las mejores, éramos 18 en cada carpa, había calor y ruido. La primera semana apenas pude dormir cuatro horas seguidas”, recordó.
“Las camas donde atendíamos a los pacientes no son las habituales de hospitalización, sino como unas hamacas de campaña del ejército, más bajas de lo normal, y trabajamos mucho tiempo agachados” y reconoce que “tampoco eran cómodas para pacientes que debían estar varios días ingresadas, como las embarazadas que tras realizar una cesárea a lo mejor debían estar varios días”. “No solamente realizamos intervenciones quirúrgicas, sino habían atenciones de urgencias por accidentes de tráfico, apuñalamientos, machetazos…, de pediatría y asistimos muchos partos, sobre todo con cesáreas complicadas, en algún caso si no llegamos a estar allí esos niños no hubieran salido a buen término”. Recuerda en especial una emergencia absolutamente vital, una camilla volando desde el hospital de hospital de Falmouth hasta el de campaña con la parturienta que tenía en cima de ella a un médico que estaba practicando maniobras para salvar la vida al bebé. Un trabajo coordinado donde los sanitarios de Falmouth pudieron mejorar sus protocolos de actuación. El personal español trabajó en los servicios locales durante las rotaciones, realizando el triaje conjunto y asegurando la derivación adecuada de los casos graves al hospital de campaña.
La misión afrontó importantes retos logísticos, especialmente para habilitar el espacio donde debía instalarse el hospital de campaña, situado en una zona inundada. Para elevar un área de unos 2.250 m², recuperando y haciendo operativo el terreno, fue necesario movilizar más de 50 camiones de arena y cinco máquinas de gran tonelaje. Pese a las dificultades, el equipo abrió completamente sus operaciones durante 17 de los 35 días de misión, convirtiéndose en el principal recurso quirúrgico y obstétrico de la zona. De las 79 embarazadas atendidas, nacieron 20 bebés (6 partos naturales y 14 cesáreas), y se llevaron a cabo 5 procedimientos adicionales. El quirófano del EMT2 realizó 49 cirugías (24 mayores y 25 menores), que incluyeron procedimientos de urgencia -como estabilización de fracturas o colecistectomías- y otros programados.
El equipo START ha operado durante 35 días en condiciones logísticas extremas, en los que han rotado dos turnos con un total de 156 profesionales voluntarios, asegurando la continuidad de servicios esenciales como quirófano, maternidad, esterilización y radiodiagnóstico, áreas que quedaron completamente inoperativas tras el paso del huracán.
Se atendieron a 469 pacientes: 204 hombres y 265 mujeres, y se colaboró en áreas críticas del hospital de Falmouth. Además fueron complementados por equipos de logística, cocina e higiene.
La misión incluyó el apoyo a la rehabilitación del hospital, con la reparación de un quirófano del hospital y la donación de una mesa quirúrgica, una cuna térmica y un electrobisturí, medicamentos, material logístico y WASH (agua, saneamiento e higiene) para facilitar el restablecimiento del funcionamiento del hospital local.
Su despliegue humanitario ocasiona a las sanitarias canarias 15 días sin sueldo
En el despliegue de los profesionales del Equipo Técnico Español de Ayuda y Respuesta a Emergencias (Start), a través de la Agencia AECID, refleja el compromiso con la acción humanitaria, con personal de Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla la Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco y Ceuta.
Del total de casi 80 profesionales provenientes de diferentes sistemas sanitarios públicos que acudieron en el segundo turno a esta emergencia, las sanitarias del Archipiélago les ha costado dinero de su bolsillo estos 15 días de trabajo humanitario, ya que las gerencias implicadas del Servicio Canario de la Salud permitieron su salida, pero “con permiso no retribuido” y no en comisión de servicios por misiones de ayuda humanitaria o respuesta a desastres.
No es la primera vez que ocurre, en otros llamamientos de la AECID para apoyar crisis sanitarias internacionales, Canarias es de las pocas que no reconoce este tipo de permisos como retribuidos y sus sanitarios han visto su nómina recortada por esos días. Algunos casos están en los juzgados, incluso en alguna ocasión se ha dado de baja en la Seguridad Social durante los días que han participado en una misión. Esta situación “dificulta la participación en acciones de voluntariado internacional” de los sanitarios canarios, “cuando debe ser un motivo de orgullo que el SCS esté representada en estas misiones”, y representa “un claro agravio” con respecto al resto de compañeros desplegados.