Santa Cruz asegura que no ha “engañado” al taxi y rechaza los motivos para la manifestación

Los taxistas están llamados a secundar hoy una manifestación en la capital que, de 10.00 a 13.00 horas, paralizará el tráfico en el entorno de la plaza de España. La marcha, convocada por la asociación mayoritaria del sector, Élite Taxi, responde al rechazo del colectivo a la gestión de la concejala de Movilidad, Evelyn Alonso, así como a los “engaños” del Ayuntamiento capitalino al taxi en relación a los tuk tuk, el rescate de licencias o los retrasos en abonar las ayudas a vehículos destinados al servicio de personas con movilidad reducida (PMR), tal y como adelantó DIARIO DE AVISOS. El Consistorio rechazó ayer los argumentos que sustentan la movilización.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, brindó “el apoyo al diálogo y a los acuerdos que se han propiciado desde la Mesa del Taxi, donde se mantienen informados a los profesionales de este servicio público”. El regidor apuntó que “desde la Corporación se ha dispuesto de un plan de rescate de licencias, en colaboración con el Cabildo, con la intención de impulsar y fomentar la viabilidad económica del sector”.
Por su parte, Evelyn Alonso aportó datos sobre el procedimiento del rescate de licencias y afirmó que “en el año 2012 había 1.086 licencias de taxi y gracias a los diferentes procesos, se llegó a 733 en 2022, año que, tras un estudio del sector, se promovió un nuevo proceso de rescate a través del convenio del Cabildo, consiguiendo rescatar en 2023 otras 36 licencias y en el pasado año, un total de 21 más, dándose la circunstancia de que en este 2025 no ha habido ninguna solicitud en la convocatoria”.
“De esta manera -detalló- actualmente en Santa Cruz se cuentan con 672 licencias, lo que significa que el esfuerzo administrativo del Ayuntamiento ha permitido disminuir el número de licencias en 414 unidades” y añade que “es un procedimiento regulado y del que está plenamente informado el colectivo y los profesionales de todas las asociaciones presentes en la Mesa del Taxi”.
Sobre los vehículos PMR, “el retraso en el pago de las subvenciones como ayuda a los profesionales se dijo que se pagaría este año y también la que se debía de 2023 (6.000 euros). A día de hoy están ambas abonadas”. Sobre las paradas, Alonso dijo que “hay que estudiarlo con detenimiento porque al haber menos taxis, lo normal es que haya menos paradas, que quitan aparcamientos a los vecinos, pero lo cierto es que las existentes se han reubicado”.
Respecto a los tuk tuk, la edil afirmó que “el Ayuntamiento no ha concedido licencia alguna para que operen, por lo que no ha habido ningún engaño, ni somos la única ciudad que está con esta situación. Se les ha denegado la actividad económica turística y serán sancionados por la Policía en caso de estar operando”.
Por su parte, la Gremial del Taxi anunció su desmarque de la manifestación prevista y lamentó que “se quiera utilizar como una herramienta política y una guerra personal contra la concejala de Movilidad. Se trata de una protesta que no se ha debatido en asamblea, ni tiene un documento firmado ni hoja de ruta consensuada. Cuestionamos la oportunidad de la acción”, indicó su presidente, Zebenzui Pérez.