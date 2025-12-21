Santiago del Teide hace historia: récord Guinness al turrón más largo del mundo

El municipio de Santiago del Teide ha logrado este domingo, 21 de diciembre, un hito histórico a nivel internacional al conseguir el Récord Guinness del turrón más largo del mundo, elaborado íntegramente con producto local.
La pieza, que superó los 1.100 metros de longitud, fue confeccionada con más de 3.366 kilos de ingredientes, teniendo como grandes protagonistas la almendra y la miel producidas en el propio municipio. Un logro que combina tradición navideña, identidad local y proyección internacional.
El récord ha sido impulsado por el Ayuntamiento de Santiago del Teide y ha contado con la colaboración de cocineros y pasteleros de Acyre Canarias y Acyre Madrid, además de productores locales, comerciantes, vecinos y visitantes, que se volcaron en una iniciativa colectiva sin precedentes en el municipio.
Desde la organización destacan que este récord es el resultado del trabajo conjunto y del compromiso con el kilómetro cero, poniendo en valor la calidad de los productos locales y el esfuerzo diario de quienes mantienen vivas las tradiciones gastronómicas de Santiago del Teide.
Con este logro, el municipio se proyecta al mundo como un referente gastronómico, ligado a la calidad, la sostenibilidad y el orgullo por sus raíces. Un récord que no solo mide metros, sino también identidad, colaboración y espíritu de comunidad.
Un éxito que sabe a Navidad, a tradición y a orgullo de pueblo, y que ya forma parte de la historia mundial.