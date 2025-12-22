Tampoco hay suerte en Canarias con los dos últimos quintos de la Lotería de Navidad: 41.716 y 18.669

Canarias no ha resultado agraciada con los dos últimos quintos premios del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, que han recaído en los números 41.716 y 18.669.
El primero de ellos, el 41.716, fue cantado a las 12:25 horas (hora canaria) en el Teatro Real de Madrid, mientras que el 18.669, correspondiente al octavo y último quinto premio y último gran premio del día, salió apenas dos minutos después, a las 12:27 horas (hora canaria).
Ambos premios están dotados con 60.000 euros a la serie, lo que supone 6.000 euros por décimo, y, al tratarse de cuantías inferiores a 40.000 euros, están exentos de tributación.
El número 41.716 ha recaído en varias administraciones de Madrid capital, especialmente en la Avenida de la Albufera (con 80 series) y en Doña Manolita (Carmen, 22) y la administración 125 (Narváez, 13), con una serie en cada una. Además, otras 60 series han ido al municipio madrileño de Arganda del Rey, y otras 30 a la administración número 8 de Segovia.
Igualmente, llevan 10 series de este número la administración número 38 de Murcia, y otras 10 la 58 de Sevilla. Una serie lleva otro municipio madrileño, el de Algete, la administración número 5 de San Sebastián (Guipúzcoa) y otras administraciones de Caravaca de la Cruz (Murcia), Ourense, Tarragona y Toledo.
Este fue cantado en el octavo alambre de la novena tabla. Fidelia Sañaba Mangue y Camila Isabella Cartagena Santos, han extraído número y premio, y Abigail Sañaba Mangue y Alondra María Paz Coveñas Torres han extraído las bolas.
18.669, el último premio del sorteo de la Lotería de Navidad
Por su parte, el número 18.669 ha recaído sobre todo en Alcoy (Alicante), cuya administración número 3 llevaban 160 series, mientras que en la administración número 1 de Las Torres de Cotillas (Murcia) llevaban 25 series. Además, en San Vicente del Raspeig, también en Alicante, llevaban 5 series y en Algemesí (Valencia), 1 serie. Junto con las regiones levantinas, la administración número 26 de Granada cuenta con 7 series.
El número fue cantado en el noveno alambre de la novena tabla. Fidelia Sañaba Mangue y Camila Isabella Cartagena Santos, han extraído número y premio, y Abigail Sañaba Mangue y Alondra María Paz Coveñas Torres han extraído las bolas.
Con estos dos últimos quintos, el sorteo de la Lotería de Navidad cierra el reparto de los grandes premios.
Los premios de la Lotería de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.
Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum. Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.
Los premios de la Lotería de Navidad superiores a 40.000 euros están sujetos a tributación, conforme a la normativa vigente. Los décimos premiados podrán cobrarse desde la misma tarde del sorteo en las entidades bancarias autorizadas y administraciones oficiales.