Tarife, concejal de Servicios Públicos de Santa Cruz de Tenerife, propondrá “sacar las urnas” a la calle para que se decida el futuro de la Zona Urban

El primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Tarife, ha “recogido el guante” lanzado por la asociación de vecinos El Perenquén, quien exigió el miércoles al Consistorio la desmantelación de la Zona Urban del centro capitalino al considerar que coarta la libertad de movimiento de las personas.
No obstante, Tarife ha dado la vuelta a esta reclamación y ha contraatacado con “sacar las urnas a la calle para que vecinos y comerciantes decidan en votación si quieren eliminar la Zona Urban y, por tanto, que el vehículo tenga prioridad sobre las personas en el centro de la ciudad”, según anunció ayer a DIARIO DE AVISOS.
Tarife avanzó que “el Partido Popular (PP) presentará por registro esta propuesta en el Ayuntamiento para que, ante el intento de derrumbe del Plan Urban por parte de algunas asociaciones, se decida, utilizando el reglamento de participación ciudadana, si se quiere mantener Méndez Núñez hasta la plaza de España y, desde Emilio Calzadilla hasta Ángel Guimerá tal y como está ahora, con calles peatonalizadas, o si como quiere El Perenquén y, la socialista Patricia Hernández, que creo está detrás del movimiento, que se vuelva el coche, lo que dejará a los peatones sin una libertad que hoy disfrutan en el entorno de la plaza del Príncipe, del Chicharro, calle Castillo, Pérez Galdós o Viera y Clavijo”.
El edil aseguró que “la Zona Urban es una de las mejores cosas que se ha hecho en Santa Cruz y, por tanto, en esta consulta estoy convencido de que saldrá por gran mayoría que se mantenga. Si El Perenquén quiere hacerse con la voz del centro, vamos a dársela entonces a los vecinos de este enclave, para que decidan si prefieren la política del ruido del vehículo a la de la sostenibilidad”.
Detalló que la iniciativa pasará por convocar un referéndum, llevando las urnas a la plaza del Chicharro para que los residentes de la zona elijan si quieren una plaza del Príncipe o una calle San José con coches o como está ahora. Porque eso es el Urban y ese es su éxito”.
Por ello, vaticinó que “cuando se opine al respecto, se verá la victoria aplastante de la realidad actual, que es en la que tenemos que seguir trabajando para que otras calles del entorno del centro, como la de Santiago en El Toscal, y la de otros barrios, se peatonalicen”.
Sobre el carril bici, donde el El Perenquén instó al Ayuntamiento a reclamar a la empresa la devolución del dinero de una obra que la Justicia ha paralizado en el centro urbano, Tarife dijo que “con esa inversión (1,7 millones) se asfaltó Méndez Núñez y la glorieta de Tres de Mayo, por lo que desafaltar ahora estas calles no tiene sentido. Además, los garajes eléctricos de bicicletas y las pilonas se llevarán a otro lado y con el contrato de Mantenimiento se despintarán las señales”.