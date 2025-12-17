Rechazo unánime a la tasa de Aena a las guaguas en los aeropuertos: “Un nuevo atraco a Canarias”

Las reacciones a la nueva tasa que Aena prevé aplicar al transporte discrecional de viajeros en los aeropuertos canarios continuaron ayer con nuevos pronunciamientos institucionales, políticos y sectoriales, que se suman a los ya expresados en días anteriores. Todas las partes coincidieron en reclamar la retirada de una medida que, a su juicio, afecta de forma directa a la competitividad del Archipiélago.
El presidente de la Cámara Oficial de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sesé, calificó ayer la decisión como “un nuevo atraco a Canarias” y acusó a Aena de “castigar” a las empresas de transporte discrecional con un sobrecoste que puede ascender a miles de euros al mes.
Partido Popular y Coalición Canaria anunciaron que buscarán el apoyo de todos los grupos del Cabildo de Tenerife para exigir al Ministerio de Transportes la retirada de la tasa.
Los portavoces insulares, Lope Afonso (PP) y José Miguel Ruano (CC), recalcaron su apoyo al subsector y a las empresas de transporte. Tanto el conservador como el nacionalista alertaron de que el Cabildo “no puede permanecer ajeno a decisiones que impactan negativamente en la cadena de valor del turismo”. El asunto será llevado al pleno previsto para este viernes.
A este frente común se sumó la Asociación Canaria de Agencias de Viaje y Turoperadores (ACAVyT), que expresó su rechazo “contundente” a la iniciativa de Aena. El colectivo advirtió de que la tasa “agrava los sobrecostes operativos y amenaza la viabilidad económica del subsector”, incluida la red minorista de agencias de viajes.