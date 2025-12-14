La Laguna pone en marcha una novedosa campapa para que los más jóvenes detecten los síntomas del ictus

El Ayuntamiento de La Laguna ha iniciado esta semana la campaña educativa Patrulla contra el ictus, una iniciativa de concienciación dirigida al alumnado de 3.º y 4.º de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, con el objetivo de que los jóvenes aprendan a detectar los síntomas de un ictus y sepan cómo actuar con rapidez ante una posible emergencia sanitaria.
El programa, diseñado específicamente para el ámbito escolar, combina contenidos teóricos, actividades prácticas y dinámicas participativas, adaptadas a la edad del alumnado, según ha informado el Consistorio lagunero.
El concejal de Educación y Juventud, Sergio Eiroa, ha subrayado la importancia de la detección precoz de esta patología. “Reconocer a tiempo un ictus puede ser decisivo para salvar una vida o reducir sus consecuencias. Por eso es esencial que los estudiantes sepan identificar las señales de alerta y cómo responder”, ha señalado.
El edil ha destacado también que la campaña no solo proporciona herramientas útiles para actuar con seguridad, sino que contribuye a desarrollar la empatía y la sensibilización hacia las personas que conviven con las secuelas derivadas de un daño cerebral.
A lo largo de los talleres se explica de manera sencilla qué es un ictus, cómo afecta al funcionamiento del cerebro y por qué la rapidez en la intervención resulta clave para mejorar el pronóstico. El alumnado aprende así a reconocer los síntomas más habituales, a valorar la importancia del tiempo de reacción y a identificar factores de riesgo modificables asociados a esta enfermedad.
La parte práctica del programa permite a los jóvenes experimentar algunas de las limitaciones que pueden sufrir las personas afectadas por un ictus, a través de simulaciones, ejercicios de comunicación y actividades que reproducen dificultades funcionales comunes en su día a día. Estas dinámicas buscan fomentar la conciencia social y favorecer la inclusión de quienes presentan secuelas neurológicas.
El ictus, su concienciación y los profesionales adecuados
Las sesiones están impartidas por fisioterapeutas expertos en neurorrehabilitación, con amplia experiencia tanto en la atención a personas con daño neurológico como en la promoción de la autonomía personal. Las charlas combinan explicaciones teóricas, material audiovisual, testimonios reales y ejercicios participativos para facilitar la comprensión del mensaje.
Desde el Ayuntamiento recuerdan que la incidencia del ictus ha aumentado en los últimos años, en parte debido a factores como el estrés o el sedentarismo, lo que refuerza la necesidad de impulsar programas preventivos en los centros educativos. En este sentido, la campaña también pone el acento en la adopción de hábitos de vida saludables entre adolescentes y jóvenes.