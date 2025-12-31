Una asociación de vecinos de Santa Cruz “diseña” un nuevo edificio Puerto-Ciudad

La asociación de vecinos La Arboleda, de los barrios capitalinos de Salamanca, Uruguay y Las Acacias, propondrá en el próximo Tagoror del distrito que se replantee el diseño del futuro edificio Puerto-Ciudad, el cual se ubicará en el Muelle de Enlace y que, tras más de 30 años de espera, por fin verá la luz tras el reciente convenio alcanzado por la Autoridad Portuaria, el Cabildo, el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Santa Cruz, lo que implicará una inyección de 80 millones de euros para acometer las obras.
La idea del edificio, que ganaron en 1998 los arquitectos Herzog y De Meuron, se centra en crear una nueva estación de cruceros, dos de ferries, una zona comercial y de restauración, aparcamientos, y paseos peatonales en cubierta que unirán la ciudad con el puerto. No obstante, para La Arboleda se trata de un proyecto “ya obsoleto, basado en un edificio de hormigón armado, sin casi cristaleras que lo conecten con el mar, su principal finalidad”.
Por ello, pedirán abrir un concurso de ideas ciudadanas para mejorar este proyecto “acorde a los nuevos tiempos” y dotarlo de terrazas escalonadas y plantas redondeadas.