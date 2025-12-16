Vecinos de un barrio del norte de Tenerife están sin electricidad desde el sábado

Personas mayores y niños a oscuras, comida de la nevera que ha acabado en la basura, electrodomésticos inutilizados, familias incomunicadas sin internet y, lo peor de todo, la incertidumbre de no saber cuándo volverá la luz. Así se encuentran decenas de vecinos y vecinas de la avenida Archipiélago Canario, en el barrio de La Vera, que permanecen sin suministro eléctrico desde la noche del sábado como consecuencia del paso de la borrasca Emilia por el Puerto de la Cruz.
“Llevamos 48 horas sin luz; se fue el sábado a las nueve de la noche y no ha vuelto. En el Ayuntamiento nos dicen que poco pueden hacer porque lo tiene que resolver Endesa, que es la empresa suministradora”, explica uno de los afectados.
Algunas personas acudieron en la mañana de ayer directamente a las oficinas de la compañía para pedir explicaciones y saber cuándo volverán “a la normalidad”, según relatan a este periódico. Allí les confirmaron que “el aviso ya estaba dado, pero que cuentan con poco personal y, por lo tanto, no pueden hacer más”. “Por eso no envían a nadie a reparar la avería”, lamenta una residente en el edificio Isla de Tenerife.
Desde el Ayuntamiento se traslada el mismo mensaje que se ha difundido a través de las redes sociales municipales: se está intermediando y solicitando a la empresa suministradora que restablezca el servicio a la mayor brevedad posible. Además, se recuerda que la gestión del suministro de energía se realiza a través de la concesionaria Imesapi.
El Consistorio pide a las personas afectadas que continúen llamando al servicio telefónico de Endesa, responsable única de la prestación del servicio con los particulares, mientras la Administración local mantiene la coordinación para que se recupere cuanto antes el suministro.
Este periódico, por su parte, ha intentado contactar con la compañía para conocer el origen de la avería y el plazo estimado para el restablecimiento del servicio eléctrico, sin haber obtenido respuesta hasta el momento.