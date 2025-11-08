Sombra, skatepark y una zona para mayores en el nuevo parque de La Vera

Contar con sombra para disfrutar del parque todo el día es la principal preferencia de los vecinos y vecinas de La Vera a la hora de diseñar el futuro parque del barrio, que ocupará más de 5.000 metros cuadrados. Le siguen el interés por un skatepark o zona de patinaje, propuesta que destaca especialmente entre la población joven, una zona para mayores, así como medidas que refuercen la seguridad y el mantenimiento. Estas prioridades ponen de manifiesto una visión integral del espacio, en la que bienestar, accesibilidad y el cuidado van de la mano.
Entre las propuestas complementarias destacan áreas de descanso y socialización, fuentes de agua, merenderos, anfiteatro o puntos de agua potable que completan una visión de parque funcional y vivo, preparado para acoger actividades culturales y recreativas.
En menor medida, también surgieron opciones como la instalación de mesas de ping pong, zonas de juegos tradicionales o canchas de deportes de raqueta.
Asimismo, la ciudadanía demanda una zona para perros (que estará contemplada en otro lugar, no en este parque en concreto), que permita la convivencia responsable de las personas con mascotas.
Estas propuestas se pudieron conocer a través de una consulta participativa y diferentes reuniones vecinales impulsadas por la Concejalía de Participación a través del PFAE GJ Dinamiza Puerto de la Cruz 202, mediante la cual se realizaron 194 encuestas obteniendo 326 aportaciones vecinales. Una cifra que evidencia el interés ciudadano por participar en el diseño de un espacio público que aspira a convertirse en un punto de referencia para la convivencia del barrio.
La empresa tendrá en cuenta las diferentes aportaciones e introducirá las propuestas que sean viables técnicamente en el proyecto definitivo del gran parque que tendrá La Vera.
El concejal de Participación Ciudadana y Ciudad Sostenible, David Hernández, destaca que “la participación de los vecinos y vecinas de La Vera en la toma de decisiones demuestra que, cuando se abren canales reales de escucha, la ciudadanía responde con compromiso y sentido comunitario. Este tipo de consultas no solo enriquecen los proyectos, sino que fortalecen la confianza y la transparencia en la gestión pública”.