Calma tensa en Venezuela: Trump estudia los próximos pasos

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó ayer (domingo en EE.UU.) que mantuvo la semana pasada una conversación telefónica con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aunque, al igual que el autócrata venezolano, no quiso dar detalles sobre esa charla.
“No quiero comentarlo. La respuesta es sí”, respondió al ser interrogado por la noticia de la llamada, publicada por varios medios estadounidenses. “No diría que fue ni bien ni mal. Fue una llamada telefónica”, añadió. The New York Times y The Wall Street Journal habían informado sobre la conversación.
Trump se refirió, además, a la publicación del sábado en sus redes sociales en la que anunciaba que daba por “cerrado” el espacio aéreo venezolano, lo que se interpretó como un posible indicio de un ataque estadounidense. Sin embargo, rechaza este argumento. “No saquen conclusiones de eso”, pidió. La advertencia se debe a que “consideramos que Venezuela no es un país muy amigo”.
Trump declaró que el espacio aéreo “sobre” Venezuela “y sus alrededores” ha quedado completamente “cerrado” en un paso más hacia una posible invasión por tierra del país en la misma semana que el mandatario norteamericano hablaba a las claras sobre su intención de entrar en el territorio venezolano para comenzar a detener a narcotraficantes, teniendo especialmente en cuenta la acumulación de sus efectivos militares en torno a la zona. “A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad”, anunció en su plataforma Truth Social.
Por otra parte, el mandatario rechazó que su secretario de Defensa, Pete Hegseth, hubiera ordenado un segundo ataque contra una supuesta narcolancha en el mar Caribe a principios de este año, después de que el primero no causara la muerte de todos los tripulantes. “Ha dicho que no dijo eso y le creo al 100 por ciento”, subrayó Trump a bordo del Air Force One.
“En primer lugar, no sé si eso ocurrió, y Pete ha dicho que no los quería (atacar); ni siquiera sabía de qué hablaba la gente”, argumentó, prometiendo que su Administración lo investigará pero que él “no habría querido” la muerte de los dos supuestos traficantes “ni un segundo ataque”.
ASAMBLEA NACIONAL
Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció ayer (domingo en el país caribeño) la puesta en marcha de una investigación oficial sobre las “ejecuciones extrajudiciales” cometidas por fuerzas estadounidenses en el mar Caribe que se están sucediendo desde el pasado 2 de septiembre.
“Lo que está ocurriendo es claramente ilegal, es claramente ilegítimo y vulnera el Derecho Humanitario Internacional, vulnera la Carta de Naciones Unidas, vulnera la Carta de Derechos Humanos y, además, atenta contra las leyes relacionadas con la navegación, las leyes del mar y también las leyes de la guerra”, declaró Rodríguez, según informó el portal de noticias Golobivisión.
El presidente de la Asamblea, que se reunió con familiares de las víctimas de estos ataques, mencionó el Artículo 12 del Convenio de Ginebra de 1949, que establece que los heridos o enfermos “habrán de ser respetados y protegidos en todas las circunstancias” y “deben ser tratados y asistidos con humanidad”, prohibiendo cualquier atentado contra su vida.
Asimismo, citó el Protocolo Adicional I de 1977, que en su Artículo 41 prohíbe atacar a personas que se encuentren fuera de combate, como heridos, desarmados o náufragos, en referencia a las noticias sobre segundos ataques.