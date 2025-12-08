La meteoróloga Vicky Palma, contundente sobre la prealerta en Canarias: “Podrían registrarse olas de 8 y 9 metros”

La meteoróloga Vicky Palma ha detallado este lunes en Televisión Canaria que, en los próximos días, 10 de cada 100 olas podrán alcanzar entre 3 y 5 metros, 1 de cada 100 situarse entre 6 y 7 metros, y que se podrá registrar alguna ola puntual de entre 8 y 9 metros.
Asimismo, ha señalado que no es posible determinar el momento exacto en el que estas olas llegarán a la costa, pero sí que pueden producirse, motivo por el cual se mantiene la situación de prealerta por fenómenos costeros en Canarias.
La prealerta está vigente desde el viernes y ha sido actualizada este lunes a las 12.00 horas por la Dirección General de Emergencias, en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
La medida afecta al litoral norte de Gran Canaria y a las costas norte y oeste de El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote.
El mantenimiento de la prealerta coincide con el suceso registrado este domingo en la piscina natural Isla Cangrejo, en Santiago del Teide, donde el oleaje arrastró a varias personas poco después de la pleamar. Cuatro personas han fallecido y continúa la búsqueda de una persona desaparecida.