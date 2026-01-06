Olvida las de jamón: estas son las 6 croquetas más canarias que debes probar una vez en la vida

Aunque el calendario marca el 16 de enero como el Día Mundial de la Croqueta, cualquier excusa es buena para disfrutar de este manjar.
En pleno 2026, la evolución de la cocina canaria ha llevado este plato a otro nivel, integrando los productos más icónicos de nuestra tierra en bocados crujientes.
Ya no se trata solo de aprovechar las sobras; ahora es una seña de identidad gastronómica. Si vas de guachinches o bochinches, estas son las variedades que no pueden faltar en tu mesa.
Las croquetas ‘made in Canarias’ que debes probar
1. Almogrote (La Gomera)
Es la joya de la corona para los amantes del queso fuerte. Esta pasta típica de La Gomera, elaborada con queso curado, ajo y pimienta palmera, se funde dentro de la croqueta creando una textura más cremosa y líquida que la original. Es, sin duda, una explosión de sabor gomero en cada bocado.
2. Chorizo de Teror (Gran Canaria)
Originarias de las famosas croqueterías de Moya, estas piezas son ya un emblema de Gran Canaria. El chorizo de la Villa de Teror aporta ese toque untuoso, dulce y picante a la vez. Su color anaranjado y su aroma inconfundible las han convertido en las más buscadas en las ferias gastronómicas de las islas.
3. Escaldón de gofio (Tenerife)
El escaldón de gofio ha dado el salto definitivo del plato hondo al rebozado. Se aprovecha la potencia del caldo de pescado o de carne, el gofio amasado y, a veces, tropezones de costilla. El resultado es una croqueta con una consistencia contundente que resume toda la esencia de la cocina tradicional de Tenerife.
4. Puchero canario
Es el ejemplo perfecto de la cocina de aprovechamiento elevada a la excelencia. Todos los ingredientes del puchero canario —la carne de vaca, el tocino, el garbanzo y las verduras— se pican finamente para mezclarse con una bechamel ligera. Son las favoritas en los hogares canarios por su sabor casero.
5. Pescado salado o cherne
No podíamos hablar de Canarias sin mirar al mar. Las croquetas de pescado salado, especialmente de cherne, son un clásico en las zonas costeras. Se suelen acompañar con un toque de mojo verde de cilantro, creando un contraste fresco que resalta el sabor del Atlántico.
6. Plátano de Canarias y gofio
Para los que buscan algo diferente, la versión dulce-salada está ganando adeptos en los restaurantes de vanguardia de las islas. El Plátano de Canarias maduro aporta una textura suave que, combinada con un toque de gofio en el rebozado, sorprende a los paladares más exigentes.