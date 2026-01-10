el jardÍn

Por qué en Gran Canaria no existen los guachinches

Una publicación ha vuelto a poner sobre la mesa un debate muy presente en la gastronomía tradicional de la Isla: en la isla vecina, lo auténtico siempre se ha llamado bochinche
Guachinche, Bochinche, Gran Canaria
@localguidegrancanaria
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

En Gran Canaria no hay guachinches. O, al menos, no en el sentido más estricto del término. Así lo explica un vídeo publicado en TikTok por la cuenta @localguidegrancanaria, que ha vuelto a poner sobre la mesa un debate muy presente en la gastronomía tradicional de las islas: en Gran Canaria, lo auténtico siempre se ha llamado bochinche.

La publicación, que ha generado numerosos comentarios y reacciones, reivindica el uso correcto del término y recuerda que no todo vale cuando se habla de cocina popular canaria.

  1. La famosa tiktoker a la que le gustaría ser canaria: "Quiero criarme en un guachinche"La famosa tiktoker a la que le gustaría ser canaria: “Quiero criarme en un guachinche”
  2. Así es el primer guachinche que abrió en Tenerife que aún conserva su esencia: “Este plato es difícil de encontrar”

Qué es realmente un bochinche en Gran Canaria

Según se explica en el vídeo, la palabra bochinche procede de buche y hace referencia directa al vino. No es un matiz menor. Para que un establecimiento pueda considerarse un bochinche auténtico, debe cumplir una serie de requisitos muy concretos, heredados de la tradición rural de la Isla.

El primero es clave: el vino debe ser de cosecha propia. El bochinche nace como una forma de dar salida al vino elaborado por el propio agricultor, sin intermediarios.

El segundo requisito es el carácter temporal. Un bochinche no abre todo el año, sino solo durante la temporada en la que hay vino disponible. Cuando se acaba la cosecha, se cierra.

Y el tercero tiene que ver con la cocina: un máximo de tres platos, sencillos, pensados para acompañar el vino y no para construir una carta extensa. Nada de largas elaboraciones ni menús sofisticados.

@localguidegrancanaria

📣 En Gran Canaria NO hay guachinches…🍷 ¡aquí son BOCHINCHES! 🇮🇨 ✅ Vale que son sinónimos, pero recuerda que aquí usamos tradicionalmente la palabra Bochinche 🙏🏻. De hecho, la palabra viene de “buche”. 🤔 Entonces… ¿qué es un bochinche o guachinche en Canarias? 🍇 ℹ️ Según el BOC, hay que cumplir varios requisitos, entre los que destacamos 👇🏻 🍷 Vino propio: Solo pueden vender vino de su cosecha 🧑🏼‍🌾 📆 Temporada limitada: Abren solo mientras dure el vino 👀 🍽 Máximo 3 platos tradicionales para acompañar el vino y “bajar el buche” 😋 🏝 En Gran Canaria, tenemos 2 bochinches auténticos👌🏻 📍 Bochinche Bodega La Montaña, San Mateo 👉🏻 ¡Abre temporada este fin de semana! 🍇 📍 Bochinche Bodega Los Lirios, Monte Lentiscal👉🏻 Ya está abierto y con el vino listo 😇 👨🏻‍🍳 El resto de establecimientos, aunque se coma de lujo 🤤, si no venden vino propio, tienen una carta amplia y abren todo el año, no son bochinches 🙏🏻 Las cosas como son: Al pan, pan y al vino… ¡Bochinche! 🍷✨ 📜 Si quieres saber más sobre los tradicionales 💯 y otros sitios para comer estilo bochinche 🔝, así como consultar la normativa oficial 🤓, te lo dejamos todo en el último artículo del blog 🔍 📲 ¡Ah! Y envíaselo a quien no sabe lo que es un bochinche 🫣 o quieres que te acompañe de ruta 🍷 #grancanaria #guachinche #bochinche #canarias #localguidegrancanaria

♬ sonido original – dinoedits_superandom🦖

¿Y el resto? Bares y restaurantes, no bochinches ni guachinches

El mensaje del vídeo es claro y no exento de cierta ironía: aunque sirvan comida excelente o se presenten como locales “de toda la vida”, muchos establecimientos que utilizan el término bochinche no lo son realmente.

Pueden ser bares, tascas o restaurantes —algunos de ellos con propuestas gastronómicas de alto nivel—, pero no cumplen los criterios tradicionales. Ni elaboran su propio vino, ni abren solo por temporada, ni limitan su oferta a tres platos.

El debate no es nuevo, pero sí recurrente, especialmente en un contexto en el que la gastronomía canaria vive un auge turístico y mediático. El uso indiscriminado del término, señalan algunos defensores de la tradición, desdibuja el significado original.

Tradición, identidad y lenguaje gastronómico

Más allá de la nomenclatura, el debate pone de relieve una cuestión de identidad cultural. En Gran Canaria, el bochinche no es solo un lugar para comer y beber, sino una expresión del mundo rural, de la economía doméstica y de una forma de socializar ligada a la tierra y al vino.

El vídeo de @localguidegrancanaria ha servido, una vez más, para recordar que las palabras importan, y que detrás de ellas hay historia, costumbre y una manera concreta de entender la gastronomía popular de la Isla.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas