Por qué en Gran Canaria no existen los guachinches

En Gran Canaria no hay guachinches. O, al menos, no en el sentido más estricto del término. Así lo explica un vídeo publicado en TikTok por la cuenta @localguidegrancanaria, que ha vuelto a poner sobre la mesa un debate muy presente en la gastronomía tradicional de las islas: en Gran Canaria, lo auténtico siempre se ha llamado bochinche.
La publicación, que ha generado numerosos comentarios y reacciones, reivindica el uso correcto del término y recuerda que no todo vale cuando se habla de cocina popular canaria.
Qué es realmente un bochinche en Gran Canaria
Según se explica en el vídeo, la palabra bochinche procede de buche y hace referencia directa al vino. No es un matiz menor. Para que un establecimiento pueda considerarse un bochinche auténtico, debe cumplir una serie de requisitos muy concretos, heredados de la tradición rural de la Isla.
El primero es clave: el vino debe ser de cosecha propia. El bochinche nace como una forma de dar salida al vino elaborado por el propio agricultor, sin intermediarios.
El segundo requisito es el carácter temporal. Un bochinche no abre todo el año, sino solo durante la temporada en la que hay vino disponible. Cuando se acaba la cosecha, se cierra.
Y el tercero tiene que ver con la cocina: un máximo de tres platos, sencillos, pensados para acompañar el vino y no para construir una carta extensa. Nada de largas elaboraciones ni menús sofisticados.
¿Y el resto? Bares y restaurantes, no bochinches ni guachinches
El mensaje del vídeo es claro y no exento de cierta ironía: aunque sirvan comida excelente o se presenten como locales “de toda la vida”, muchos establecimientos que utilizan el término bochinche no lo son realmente.
Pueden ser bares, tascas o restaurantes —algunos de ellos con propuestas gastronómicas de alto nivel—, pero no cumplen los criterios tradicionales. Ni elaboran su propio vino, ni abren solo por temporada, ni limitan su oferta a tres platos.
El debate no es nuevo, pero sí recurrente, especialmente en un contexto en el que la gastronomía canaria vive un auge turístico y mediático. El uso indiscriminado del término, señalan algunos defensores de la tradición, desdibuja el significado original.
Tradición, identidad y lenguaje gastronómico
Más allá de la nomenclatura, el debate pone de relieve una cuestión de identidad cultural. En Gran Canaria, el bochinche no es solo un lugar para comer y beber, sino una expresión del mundo rural, de la economía doméstica y de una forma de socializar ligada a la tierra y al vino.
El vídeo de @localguidegrancanaria ha servido, una vez más, para recordar que las palabras importan, y que detrás de ellas hay historia, costumbre y una manera concreta de entender la gastronomía popular de la Isla.