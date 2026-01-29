Se dispara el abandono escolar temprano en Canarias

Preocupante revés para la educación en Canarias con el repunte de la tasa de abandono escolar temprano, que nos coloca nuevamente en el podio del país en este aspecto, desviándonos de la tendencia descendente que nos llevó a igualarnos con la media estatal.
Así, en 2025 el Archipiélago fue la segunda comunidad autónoma con mayor tasa de abandono escolar, situándose en un 15,9%, solo superada por Murcia (20,6%), y ligeramente peor que Castilla-La Mancha (15,72%), mientras que la media estatal fue del 12,8%, mínimo histórico, tras reducirse 0,2 puntos respecto a 2024 y 7,2 en comparación con hace diez años.
Esta tasa de abandono educativo temprano del 15,92% en 2025, nos coloca ahora 3,2 puntos por encima de la media del Estado, y supone casi tres puntos más que en 2024, cuando el indicador se situó en el 13,07%. Sin embargo, la tasa actual es cinco puntos inferior al 20,8% de 2019. Recordar que veníamos del doble, un 30,9%, en 2011.
El abandono educativo temprano es el porcentaje de personas de 18 a 24 años que no ha completado la educación secundaria de segunda etapa (FP de Grado Medio, Básica o Bachillerato) y que no ha seguido ningún tipo de formación (reglada o no reglada) en el mes anterior a la recogida de datos.
Abandono por sexos
Nuevamente es importante destacar que el porcentaje de los hombres que no prosiguen sus estudios es muy superior al de las mujeres. Esta brecha de género se agranda hasta los 9,5 puntos en Canarias en 2025. Así, el 20,47% de los jóvenes varones de 18 a 24 años de las Islas no habían completado la educación secundaria de segunda etapa, 4,5 puntos porcentuales más que en 2024. Mientras que entre las chicas, la tasa aumenta al 11,08% desde el 10% de 2024.
A nivel estatal, el abandono de los chicos (15,9%) supera en 6,4 puntos al de las chicas (9,5%). Con respecto al 2024, en el caso de los hombres, aumentó 0,2 puntos, y entre las mujeres descendió 0,5 puntos.
Tras analizar los datos de la Encuesta de Población Activa el Ministerio de Educación y Formación Profesional señala que la distancia respecto a la media de la Unión Europea (del 9,4% en 2024) se ha reducido 3,4 puntos frente a los 9 de hace 10 años. Sin embargo, seguimos entre los países con mayor abandono.
Por su parte, el porcentaje de población entre 20 y 24 años que alcanzó al menos el nivel de segunda etapa de la educación Secundaria se situó en 2025 en el 80,4% en España, lo que supone 11,9 puntos más que en 2015 (68,5%) y 0,5 puntos más que en 2024. Con estos casi 12 puntos más se ha reducido la distancia con la media de la UE (del 85%) en 4,7 puntos.
La brecha entre sexos es aún más significativa. Así, mientras el 85,1% de las chicas completaron la ESO en 2025, entre los hombres la tasa se redujo al 76%, es decir, 9,1 puntos menos.
Por otra parte, el 52,5% de la población entre 25 y 34 años alcanzó en 2025 el nivel de educación superior, situándose por encima de la media europea de 2024 (44%). Destaca el porcentaje de las mujeres que titulan en la Universidad, 58,7%, que supera claramente al de los hombres, 46,6%, siendo 12,1 puntos superior.
Preocupación
La Consejería de Educación y los sindicatos mostraron a DIARIO DE AVISOS su preocupación ante estos registros.
El viceconsejero de Educación y Formación Profesional, José Manuel Cabrera, manifestó que “los datos no son buenos al desviarnos de la tendencia descendente que nos llevaba a igualarnos con la media estatal”. Ahora “nos colocan a 3,2 puntos por encima de la media”.
Por tanto, “toca seguir reforzando todas aquellas medidas de orientación y refuerzo que estamos aplicando para que el alumnado en lugar de acceder de forma temprana a un empleo prosiga su formación más allá de los estudios de Secundaria”.
A falta de realizar un análisis exhaustivo de las causas, “todo indica que este aumento tiene relación con la posibilidad de que la población más joven pueda acceder al mundo laboral de forma más sencilla, lo cual les lleva a no proseguir estudios superiores”, recalcó.
No normalizarlo
Por su parte, el presidente del sindicato ANPE Canarias, Pedro Crespo, alertó de que “el dato es muy preocupante” al pasar en solo un año de una tasa de abandono del 13,1% al 15,9%. “No podemos normalizar estos datos. Hay que hacer una reflexión profunda y adoptar medidas”.
Es evidente que “hay factores sociales y económicos” que influyen, pero “desde el ámbito educativo hay mucho margen de actuación”. Insistió en que “es imprescindible incrementar la inversión en la enseñanza pública”, lejos del 5% del PIB que marca la ley, que sea sostenida y apostar por la educación pública”. También consideró “clave” reducir “el número de alumnos y alumnas por docente, porque permite una atención más individualizada, mejora los resultados académicos y también la convivencia” o la puesta en marcha de “programas específicos” para reducir el abandono temprano. Destacó que la Formación Profesional es otra “herramienta fundamental”, pero para que funcione tiene que haber suficientes plazas.
Mientras, el secretario de STEC-IC, Gerardo Rodríguez, denunció que la educación “se ha ido deteriorando” en las islas.
Entre el conjunto de factores enumeró “la falta de inversión” y otras deficiencias manifiestas como “unas altas ratios que impide hacer una atención personalizada” y unas “carencias del alumnado que influyen en la tasa de idoneidad, el abandono y el fracaso escolar y las bajas titulaciones”.
También hay que tener presentes cuestiones sociales. La familia “tiene que supervisar y controlar a sus hijos”, tener un contacto más estrecho con el profesorado, y de los docentes con los servicios sociales de los Ayuntamientos “para que actúen en caso de ausencias o faltas continuas”. Con un 40% de los menores y el 34% de la población en riesgo de pobreza y exclusión, “esos alumnos no pueden acceder a refuerzos y apoyos educativos, ni tienen espacios adecuados para estudiar”.