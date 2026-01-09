Aparatoso accidente entre un coche de la Policía Local y una guagua en Santa Cruz de Tenerife

Una colisión entre una guagua y un coche de la Policía Local a la altura de la rotonda de Tres de Mayo, en Santa Cruz de Tenerife, ha provocado importantes retenciones en una de las principales vías de acceso y salida de la capital de la Isla, según informa el 112.
Hasta el lugar del siniestro, que ha tenido lugar en torno a las 14.20 horas de este viernes, se han desplazado recursos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), si bien de momento no ha podido precisar si ha habido heridos.
Cuarto accidentes en una mañana
Se trata del cuarto accidente de tráfico que tiene lugar hoy en Tenerife. El primero se produjo sobre las 10.00 horas en la autopista del sur de Tenerife (TF-1), a la altura del cruce de Las Chafiras, y se saldó con tres personas heridas de carácter leve.
Menos de tres horas después, entre las 12.17 y las 12.22 horas, otros dos accidentes colapsaron la autopista del norte de Tenerife (TF-5), a la altura del término municipal de Santa Úrsula, colapsando la vía que conduce a la capital.