La Aemet lanza un aviso especial ante la llegada de “sucesivos frentes atlánticos”

La situación meteorológica en gran parte de la Península y Baleares continúa marcada por una intensa circulación atlántica, con el paso de sucesivos frentes que están dejando lluvias generalizadas, fuertes rachas de viento y un notable temporal marítimo. Este episodio se recrudecerá a partir de este miércoles con la llegada de la borrasca Kristin, que traerá el día más adverso del temporal, según informa este martes la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en un aviso especial.
Aunque esta situación adversa, previsiblemente, no afectará de forma directa a Canarias, el Ejecutivo regional ha declarado la alerta por fenómenos costeros en todo el Archipiélago, que entrará en vigor esta medianoche.
Según la previsión meteorológica, el viento será el fenómeno más peligroso, con rachas muy fuertes que podrán superar los 90 kilómetros por hora en amplias zonas del interior, y que podrían alcanzar o incluso superar los 120 km/h de forma local en el extremo sureste peninsular, con riesgo de caídas de ramas, árboles y daños en infraestructuras.
Lluvias intensas y riesgo de inundaciones locales, según la Aemet
Las precipitaciones seguirán siendo persistentes y localmente intensas, sobre todo en las zonas expuestas al flujo del oeste. Las mayores acumulaciones se esperan en el sur de la Península, especialmente en áreas de relieve, donde los registros podrán superar los 80 litros por metro cuadrado en solo 12 horas.
Durante la segunda mitad de este martes, un frente frío activo asociado a la borrasca Chandra, situada sobre Irlanda, continuará avanzando de oeste a este, dejando lluvias que se irán debilitando al llegar al Mediterráneo, aunque los chubascos persistirán en la vertiente atlántica tras su paso.
Nieve en cotas bajas y afecciones en carreteras
La entrada de aire frío provocará un descenso acusado de la cota de nieve, que se situará en torno a los 600–700 metros en amplias zonas del norte peninsular, con nevadas que podrán ser significativas incluso en áreas bajas de la meseta Norte. En estos puntos, los espesores podrían superar los 5 centímetros, lo que podría generar problemas en las principales vías de circulación.
A lo largo de la tarde del miércoles, la cota de nieve tenderá a subir rápidamente, quedando las nevadas restringidas a zonas de montaña.
Temporal marítimo con olas de hasta 6 metros
El viento también provocará un empeoramiento notable del estado de la mar, con un temporal marítimo que afectará a gran parte de las costas. El impacto será especialmente significativo en el Mediterráneo, donde se espera un oleaje de 4 a 6 metros de altura significativa, con posible afección en paseos marítimos y zonas litorales expuestas.
Cuándo mejorará el tiempo
A partir del jueves 29 de enero, tras el paso de Kristin, se espera una mejoría progresiva, aunque la circulación atlántica continuará activa durante el resto de la semana, con nuevos frentes, vientos del oeste con rachas fuertes y precipitaciones más abundantes en la vertiente atlántica.
¿Cuál será la situación en Canarias?
El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, actualiza la situación pasando a alerta por fenómenos costeros en el archipiélago, a partir de las 00:00 horas de mañana, miércoles 28 de enero.
Esta decisión se toma teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
OLAS DE HASTA 5 METROS Y FUERTE MAR DE FONDO
Las observaciones de los servicios de emergencia apuntan a una mar combinada del noroeste, con olas de entre 4 y 5 metros de altura, principalmente por mar de fondo, que afectará con mayor intensidad a las costas abiertas al norte y al oeste.
En las zonas del este y sureste del Archipiélago, el oleaje será más moderado, con olas que no superarán los 2 metros de altura en general.
MAREAS Y HORARIOS DE MAYOR RIESGO
El episodio vendrá acompañado de oleaje largo, con periodos de entre 16 y 18 segundos, y coincidirá con coeficientes de marea medios, que serán de 52 el miércoles y 61 el jueves, lo que puede incrementar la peligrosidad en las horas de pleamar.
Para el miércoles 28 de enero, la pleamar se registrará:
- entre las 08:55 y las 09:15 horas por la mañana
- entre las 21:40 y las 22:00 horas por la noche
El jueves 29 de enero, las pleamares están previstas:
- entre las 10:20 y las 10:40 horas por la mañana
- entre las 22:45 y las 23:10 horas por la noche
RECOMENDACIONES A LA POBLACIÓN
Desde la Dirección General de Emergencias se recuerda la importancia de extremar las precauciones en el litoral, evitar acercarse a zonas expuestas al oleaje, espigones, paseos marítimos y zonas rocosas, así como respetar las indicaciones de los servicios de emergencia y autoridades locales.
El Gobierno de Canarias seguirá monitorizando la evolución del fenómeno y no descarta nuevas actualizaciones del nivel de alerta si cambian las condiciones meteorológicas.