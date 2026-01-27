El Gobierno de Canarias actualiza la alerta: así queda la situación isla por isla

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha actualizado la situación de alerta por fenómenos costeros a partir de las 00.00 horas del miércoles, 28 de enero de 2026, tras la previsión de la Aemet y otras fuentes meteorológicas disponibles. La decisión se adopta en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
Según la información enviada por el CECOES 112 a las 13.35 horas del 27 de enero, la alerta afecta a El Hierro, La Palma y La Gomera, así como al litoral norte y oeste de Tenerife y Gran Canaria, y a las costas de Fuerteventura y Lanzarote, incluyendo en este caso toda la zona de Jandía.
Prealerta en el este y sureste de Canarias
El resto del litoral de Canarias, concretamente las costas del este y sureste de Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, se mantiene en situación de prealerta, al esperarse condiciones menos adversas en estas zonas.
Olas de hasta 5 metros y fuerte mar de fondo
Las observaciones de los servicios de emergencia apuntan a una mar combinada del noroeste, con olas de entre 4 y 5 metros de altura, principalmente por mar de fondo, que afectará con mayor intensidad a las costas abiertas al norte y al oeste.
En las zonas del este y sureste del Archipiélago, el oleaje será más moderado, con olas que no superarán los 2 metros de altura en general.
Mareas y horarios de mayor riesgo
El episodio vendrá acompañado de oleaje largo, con periodos de entre 16 y 18 segundos, y coincidirá con coeficientes de marea medios, que serán de 52 el miércoles y 61 el jueves, lo que puede incrementar la peligrosidad en las horas de pleamar.
Para el miércoles 28 de enero, la pleamar se registrará:
- entre las 08:55 y las 09:15 horas por la mañana
- entre las 21:40 y las 22:00 horas por la noche
El jueves 29 de enero, las pleamares están previstas:
- entre las 10:20 y las 10:40 horas por la mañana
- entre las 22:45 y las 23:10 horas por la noche
Recomendaciones a la población
Desde la Dirección General de Emergencias se recuerda la importancia de extremar las precauciones en el litoral, evitar acercarse a zonas expuestas al oleaje, espigones, paseos marítimos y zonas rocosas, así como respetar las indicaciones de los servicios de emergencia y autoridades locales.
El Gobierno de Canarias seguirá monitorizando la evolución del fenómeno y no descarta nuevas actualizaciones del nivel de alerta si cambian las condiciones meteorológicas.