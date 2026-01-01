La Aemet da la última hora sobre la borrasca Francis en Canarias: no se descartan nuevas heladas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha advertido de un episodio de lluvias intensas y fenómenos adversos en Canarias debido a la influencia de la borrasca Francis, que afectará al Archipiélago durante este jueves, 1 de enero, y la madrugada de los próximos días, según una nota informativa publicada este mismo jueves.
Según la previsión de la Aemet, durante el día de hoy la borrasca impactará directamente en el Archipiélago, dejando un temporal del suroeste en zonas litorales, con rachas muy fuertes de viento, además de chubascos tormentosos localmente fuertes y persistentes. Estas precipitaciones se desplazarán de oeste a este a lo largo del día y la madrugada siguiente.
La Aemet señala que los vientos fuertes persistirán en zonas expuestas y medianías, al menos hasta mediados del día 3 de enero, lo que podría prolongar las afecciones en distintas islas.
La Agencia subraya que este episodio se produce en un contexto de alta incertidumbre, tanto por la evolución de la borrasca como por su potencial impacto en actividades al aire libre, por lo que recomienda un seguimiento exhaustivo de las actualizaciones meteorológicas y de los avisos por fenómenos adversos.
La previsión de la Aemet para este lunes
La previsión meteorológica para este viernes, 2 de enero, indica que estará nuboso en la vertiente oeste con probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, estando poco nuboso en el resto de zonas con algún intervalo ocasional.
Además se prevé que aumente a nuboso a partir de mediodía cuando se esperan precipitaciones débiles a moderadas, más probables en el oeste y en la vertiente norte.
Señala que no se descarta que sean puntualmente fuertes, siendo la apertura de algún claro al final del día, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas sufrirán pocos cambios, sin descartar heladas débiles en cumbres, y los termómetros oscilarán entre los 22 grados de máxima en Tenerife y los 12 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará del suroeste, siendo fuerte con rachas muy fuertes en las vertientes del noroeste y sureste, en la dorsal, así como en cumbres. Además en cumbres centrales podrán superar los 90-100 km/h. Se espera que amaine y role a oeste al final de la tarde, aunque se mantendrán las rachas muy fuertes en cumbres.
Provincia de Las Palmas
En la provincia de Las Palmas, la previsión indica que en Gran Canaria los cielos estarán nuboso en las vertientes del oeste y suroeste, con probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, mientras que en el resto de zonas estará poco nuboso.
Se prevé que aumente a nuboso a partir de mediodía en toda la isla cuando se esperan precipitaciones débiles a moderadas, siendo más probables en el suroeste, pero sin descartarlas en otras vertientes. Al final del día habrá apertura de algún claro.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, los cielos durante las primeras horas de la madrugada estarán nuboso con probabilidad de chubascos localmente fuertes, que pueden ir acompañado de tormentas; por la mañana se tenderá a intervalos nubosos, aumentando a nuboso por la tarde con probabilidad de lluvias débiles a moderadas, según ha informado la Aemet.
Las temperaturas experimentarán pocos cambios, con algún ascenso de las mínimas en el nordeste. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 17ºC de mínima y los 22ºC de máxima.
Respecto al viento, soplará del suroeste, siendo fuerte en las vertientes del noroeste y este, además de en zonas altas y en la vertiente norte. En estas zonas serán probables las rachas muy fuertes, amainando y rolando a oeste al final de la tarde.