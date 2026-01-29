1.000 euros para las aficiones de las Agrupaciones Musicales

Asistir al concurso de Agrupaciones Musicales del Carnaval de Tenerife puede tener premio este año. Su Federación, de creación reciente, ha puesto en marcha una iniciativa inédita con un objetivo claro: animar a los carnavaleros y carnavaleras a disfrutar de sus actuaciones en directo en el Recinto Ferial. Para ello, este domingo 1 de febrero se procederá al sorteo de 1.000 euros entre los asistentes, como reconocimiento a las aficiones e incentivo para fomentar la asistencia desde el inicio de la actuación de la primera Agrupación de la tarde. El funcionamiento será sencillo: a los asistentes se les entregará un ticket gratuito, con el que podrán participar en el sorteo.
La entrega de estos tickets se realizará entre las 19:00 y las 22:00 horas, o hasta agotar existencias, incentivando así la entrada al recinto desde el comienzo de la jornada. El sorteo se celebrará tras la actuación de la última agrupación y la persona premiada deberá estar presente en el recinto para recibir el premio sobre el escenario. Más allá del atractivo económico, la Federación insiste en que el verdadero objetivo es llenar el recinto y devolver al concurso de Agrupaciones Musicales el protagonismo que merece dentro del Carnaval.
Agrupaciones Musicales: el colectivo con más solera
La Federación de Agrupaciones Musicales nació a mediados de 2025 para cohesionar al propio colectivo, formado por los grupos más antiguos del carnaval, e ir todos a una en cuanto a las iniciativas que lideran. Ante la poca afluencia de público en el concurso en los últimos años, los grupos decidieron unirse y crear un órgano común que defendiera sus intereses y trabajara por la mejora y fortalecimiento de las Agrupaciones dentro del Carnaval.
Desde su constitución, la Federación ha sido un espacio de debate y consenso en el que participan siete de los ocho colectivos a concurso. Según Texenery Moreno, su presidenta, “numerosas ideas han sido planteadas y sometidas a votación desde su creación, en un proceso colectivo donde algunas propuestas han prosperado y otras siguen trabajándose”.
En este contexto, la Federación aclara que su creación no estuvo relacionada en un primer momento con la polémica surgida posteriormente en torno a la sustitución de su día tradicional de concurso por la final de Murgas, aunque fue la primera lucha que encontraron en el camino. Destacan, además, la predisposición del Ayuntamiento de Santa Cruz, a través de Fiestas, de poner todos los medios para que el concurso de Agrupaciones crezca en afluencia de público y calidad; asumiendo los grupos un compromiso claro con ofrecer un salto de calidad en sus repertorios. Fruto de ese análisis surge el denominado “Premio a la Afición”, una iniciativa que sin duda será atractiva para que las aficiones se acerquen a vivir en directo este divertido y bonito encuentro.